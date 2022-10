Serena Bortone rompe il silenzio sulla sua imitazione a Tale e Quale Show

Oggi è un altro giorno, la conduttrice commenta la sua imitazione: “Barbara Foria ha talento”

Venerdì scorso è andata in la 2^ puntata di Tale e Quale Show, accanto ai concorrenti ed ai tre giudici fissi, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio quarto giudice, che cambia in ogni puntata, è stata Serena Bortone. Ovviamente, visto il programma, non si è trattato dell’originale ma della ‘tale e quale’ Barbara Foria, nota attrice e comica napoletana. Ebbene nella puntata di oggi del talk di Rai1, la conduttrice ha rotto il silenzio commentando la sua imitazione dicendo che l’attrice è stata bravissima e piena di talento.

Serena Bortone entusiasta per la sua imitazione a Tale e Quale Show: “Le auguro ogni fortuna”

Nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, lunedì 10 ottobre, la conduttrice ha commentato la sua imitazione fatta da Barbara Foria nello show di Carlo Conti. Prima di mostrare una breve clip riassuntiva dove l’attrice era riuscita a cogliere tutte le sue sfumature la Bortone ha ammesso:

“C’è stata una bravissima Barbara Foria che ha imitato me, ve la voglio far vedere perché lei è stata bravissima ed io le auguro davvero ogni fortuna come a tutte le ragazze di talento.”

Ed in effetti nel programma del venerdì sera di Rai1 l’imitazione dell’attrice partenopea è stata davvero incredibile.

Tale e Quale Show: la conduttrice di Rai1 (non l’originale) è stata il quarto giudice

E mentre Serena Bortone di recente ha commesso una clamorosa gaffe, venerdì scorso la sua sosia, ovvero l’attrice Barbara Foria è stata giudice nel talent show giunto alla sua 12^ edizione. La Foria già in passato l’ha imitata sia nel programma Quelli che il calcio che in una puntata della scorsa edizione di Da noi a ruota libera. La puntata è stata vinta nuovamente da Antonino mentre per quanto riguarda il podio, la classifica completa e le imitazione della prossima puntata qui le anticipazioni. Durante lo show, tra l’altro, c’è stato spazio anche per la caduta di Francesco Paolantoni, una gaffe di Malgioglio, Panariello che ha minacciato di andarsene, il conduttore che ha ricordato un conduttore scomparso e molto altro.