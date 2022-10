Simona Ventura raddoppia: da Citofonare Rai2 alla novità in prima serata

La conduttrice sarà un ospite fisso di una nota trasmissione della Rai

É un periodo particolarmente positivo dal punto di vista lavorativo per Simona Ventura. La famosa conduttrice, che tra il 2021 e il 2022 aveva condotto anche Game of Games – Gioco Loco e Ultima Fermata, come riportato da Davide Maggio sarà un nuovo ospite fisso del “tavolo” di Che Tempo Che Fa, programma condotto sempre da Fabio Fazio che va in onda ogni domenica sera. Il “tavolo” è il talk che si svolge nella seconda parte della trasmissione e che tra le new entry può contare anche su Mara Maionchi, che ha preso il posto di Orietta Berti, ora nuova opinionista al Grande Fratello Vip. La Ventura non era presente nella prima puntata della trasmissione andata in onda domenica 9 ottobre, ma probabilmente ci sarà già dalla seconda puntata di domenica 16 ottobre.

Non è l’unico impegno televisivo della Ventura: da poco è tornare a far coppia anche con Paola Perego

Simona Ventura si è mostrata contenta del ruolo di ospite fisso al “tavolo” di Che Tempo Che Fa, come ha evidenziato sui suoi canali social, ringraziando il programma e Fabio Fazio, dal quale ereditò molti anni fa Quelli che il Calcio, come hanno sottolineato scherzosamente i due nei loro tweet dove annunciavano l’inizio di questa nuova collaborazione. Ma questo non è l’unico impegno televisivo per la conduttrice di Bentivoglio: infatti la donna di recente è tornata alla guida di Citofonare Rai2 al fianco di Paola Perego nella seconda edizione del programma, nel quale ha detto chi aspetta con ansia. Si preannuncia una stagione autunnale molto impegnativa per la Ventura che però si dice pronta a divertirsi e a essere allegra.

Gli ospiti della prossima puntata di Che Tempo Che Fa: ci saranno i Maneskin

Nella prossima puntata del programma che andrà in onda domenica 16 ottobre, oltre agli annunciati ospiti fissi composti dalle new entry Simona Ventura e Mara Maionchi, ci saranno come ospiti di serata anche i Maneskin, una delle band più famose e apprezzate a livello mondiale dopo la vittoria di Sanremo 2021 e che spesso si sono presentati nel programma di Fabio Fazio, essendo stati ospiti della trasmissione anche dopo le vittorie del Festival della canzone italiana e dell’Eurovision Song Contest, mostrando il loro apprezzamento e rispetto per il talk show di Rai 3. É stato infatti lo stesso conduttore sui suoi profili social ad annunciare la loro ospitata tramite un video celebrativo della band, in cui fa riferimento al loro “successo inarrestabile”.