Simone Arena, ballerino Marta Flavi: età, altezza, instagram, fidanzata, Amici

Chi è Simone Arena: le informazioni sul nuovo maestro

Finalmente torna il grande appuntamento con Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Il programma vedrà come al solito l’inserimento di volti nuovi, pronti a entrare nei cuori del pubblico. Tra i nuovi arrivi per questa edizione del grande show di Rai1 si registra quello di Simone Arena, un ballerino di 31 anni, originario di Catania. E’ stato il vincitore dell’ultima edizione belga di Ballando con le Stelle, Simone Arena sarà uno dei nuovi maestri del programma di Rai1, affidato alla solita impeccabile Milly Carlucci e nel quale ballerà con Marta Flavi. Il giovane è nato il 7 agosto 1991 a Catania, mentre non si hanno informazioni dettagliate su altezza e peso. Inizia a ballare all’età di 7 anni e, a soli 16 anni, raggiunge il secondo posto come miglior ballerino nella categoria balli latino-americani italiano. Ha partecipato a tante varie competizioni di ballo mondiali e nel 2012 ha deciso di trasferirsi a New York.

La carriera del ballerino sbarcato a Ballando con le stelle

Un talento, quello di Simone Arena, visibile fin da subito. Dopo anni di formazione nel 2017 il ballerino è arrivato a far parte del corpo di ballo di uno dei programmi più importanti della tv italiana, ovvero Amici di Maria De Filippi. Successivamente ha preso parte allo speciale annuale Blackpool di Strictly Come Dancing tra le tante esperienze vantate nel curriculum. E a partire da questa sera il pubblico avrà modo di conoscerlo direttamente a Ballando con le stelle

Il rapporto con i social, la fidanzata

Simone Arena è attivo anche sui social, dove vanta un profilo Instagram da oltre 10.000 follower. Sull’account non mancano scatti del ballerino che vedremo da stasera esibirsi a Ballando con le stelle insieme a Marta Flavi, in compagnia della fidanzata. Arena è legato sentimentalmente a Michelle Tsiakkas, una sua collega.