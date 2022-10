Simone Casula, ballerino Rosanna Banfi: età, altezza, fidanzata, instagram, Amici

Chi è Simone Casula: biografia, età, fidanzata del ballerino del programma di Rai1

Andrà in onda stasera, sabato 8 ottobre, la prima puntata di Ballando con le stelle e nel corpo di ballo ci sarà anche Casula che gareggerà con Rosanna Banfi, la figlia di Lino Banfi. In attesa di scoprire dunque la prima esibizione della nuova coppia vediamo qualcosa sulla vita privata del ballerino. Simone è nato a Cagliari il 5 novembre del 1991 ed ha dunque 31 anni. Il suo segno zodiacale è lo Scorpione mentre il suo peso e la sua altezza non sono noti al momento. Il padre è un ex agente di commercio mentre la madre è una maestra elementare. Ha un fratello, Paolo, batterista, ed è molto legato alla nonna. Per quanto riguarda, infine, la sua situazione sentimentale, pare che il ballerino sia single.

Carriera ed esperienze nel mondo della danza fino all’arrivo a Ballando con le stelle

La formazione artistica di Simone Casula inizia da piccolo studiando nella scuola del maestro Massimiliano Motta, a Cagliari, e vede una specializzazione nei balli latino-americani. Il ballerino ha vinto due volte i campionati mondiali di Show Dance e per nove volte i campionati italiani! Nel 2013 ha vinto i Campionati mondiali di Pechino in Cina, mentre nel 2016 Casula ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati mondiali di Chengdu, sempre in Cina. A differenza di alcune voci circolate sul web, invece, il ballerino non ha mai partecipato ad Amici di Maria De Filippi.

Instagram e partner in gara con Simone Casula

Da stasera il ballerino di Ballando con le stelle farà coppia con Rosanna Banfi, pseudonimo di Rosanna Zagaria. Quest’ultima, nata nel 1963, è un’attrice, figlia dell’attore Lino Banfi. L’anno scorso padre e figlia hanno partecipato a Il cantante mascherato nascondendosi sotto la maschera de Il Pulcino. Accanto al ballerino Casula, che ha un profilo su instagram seguito da 26mila follower, riuscirà l’attrice a convincere la giuria dello show di Rai1?