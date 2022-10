Soliti Ignoti, gaffe assurda di Amadeus e l’ospite! “Caserta provincia di Napoli”

Clamorosa gaffe del giovane attore Francesco Cavallo e Amadeus a Soliti Ignoti stasera

E’ accaduto da pochi minuti ma sui social già in tantissimi si stanno scatenando: il conduttore di Soliti Ignoti non si è accorto di un clamoroso errore commesso dal suo ospite, l’attore Francesco Cavallo, che nella fiction Vincenzo Malinconico, al via questa sera, interpreta il figlio del protagonista. “Mi chiamo Francesco e vengo da Caserta, in provincia di Napoli” ha detto il giovane artista al momento di presentarsi, giunto al centro dello studio con il ‘passaporto’ in mano. Senza battere ciglio, il padrone di casa del programma ha ripetuto: “Da Caserta, Napoli”. Francesco ha poi rivelato la sua età, ossia 25 anni, aprendo quindi il passaporto e svelando il valore della sua identità, 5.000€.

Amadeus, nessuna reazione alla gaffe del suo ospite: “Caserta è in provincia di Napoli”

La coppia di concorrenti che ha partecipato questa sera a Soliti Ignoti ha abbinato come identità all’attore che interpreta il figlio di Vincenzo Malinconico, “ex campioncino di scherma”, dunque Amadeus, al momento di scoprire l’esito della risposta, ha ribadito: “Francesco, 25 anni, viene da Caserta”. Neanche ripetendo “Caserta” per la seconda volta il conduttore è sembrato accorgersi della gaffe del suo ospite, facendo finta di niente: probabilmente non si è reso conto dell’erroraccio, replicandolo, dato che, come abbiamo raccontato nel paragrafo precedente, al momento della presentazione dell’ignoto ha detto “Francesco viene da Caserta, Napoli”, nonostante avrebbe potuto tranquillamente evitare di dire “Napoli”, se si fosse accorto dello scivolone del suo ospite.

Soliti Ignoti: puntata con gaffe dell’ospite… e vittoria di 30.000€!

Archiviata la clamorosa gaffe dell’ignoto che ha attribuito alla provincia di Napoli alla città di Caserta, che è invece una provincia a sé peraltro molto più ampia, territorialmente, rispetto a quella del capoluogo regionale, la puntata è andata avanti senza altri clamorosi colpi di scena e alla fine la coppia in gara ha vinto ben 30.000€ abbinando correttamente il parente misterioso.

Qualche sera fa, invece, Amadeus (ieri ospite a sorpresa della concorrenza, ossia Striscia la notizia) ha rivolto un appello importante ai telespettatori chiedendo loro aiuto per un’emergenza.