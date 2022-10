Soppresso Storie Italiane oggi: Eleonora Daniele non può andare in onda

Storie Italiane, cambio di programmazione su Rai1: cancellata la puntata prevista per oggi

E’ una mattinata diversa dal solito quella di oggi, giovedì 13 ottobre 2022, per il palinsesto del primo canale della Rai, a causa di una lunga diretta del telegiornale che occuperà praticamente tutta la prima parte della giornata televisiva. Tutto regolare nelle prime ore del mattino, con il tradizionale buongiorno del TG1, al quale è seguito un nuovo appuntamento di Unomattina, sempre con la conduzione di Massimiliano Ossini. Dopo Unomattina, però, niente diretta del programma di Eleonora Daniele: al suo posto, la carimonia dell’insediamento delle Camere, che il TG1 ha trasmesso in collaborazione con Rai Parlamento.

Unomattina finito prima, Storie Italiane saltato: Eleonora Daniele tornerà in onda domani

La diretta dell’edizione speciale del TG1 ha causato anche la chiusura leggermente in anticipo di Unomattina: Massimiliano Ossini ha infatti salutato i telespettatori circa 10 minuti prima rispetto al solito, esattamente alle 9.45 anziché alle 9.55. La diretta del TG1 e Rai Parlamento, oltre alla cancellazione di Storie Italiane, ha causato anche lo stop di E’ sempre mezzogiorno. Eleonora Daniele e Antonella Clerici torneranno quindi in onda domani, venerdì 14 ottobre, per le ultime puntate di questa settimana.

Eleonora Daniele e la puntata del suo programma saltata oggi: “Ci rivediamo venerdì”

Proprio per via dello stop di oggi, al termine della diretta di Storie Italiane di ieri la conduttrice ha salutato i telespettatori dando loro appuntamento a domani, senza però spiegare le ragioni della mancata messa in onda di questa mattina, il tutto dopo l’ospitata di Tiziana Rocca, con la quale Eleonora ha parlato di un importante evento che in serata l’ha vista protagonista in prima persona. E’ stata dunque una settimana particolare per il programma del mattino di Rai1 questa, che lunedì ha avuto invece una puntata ridotta, della durata dimezzata rispetto alle altre, sempre a causa di una modifica dell’ultimo minuto del palinsesto che ha costretto la trasmissione a lasciare spazio ad un’edizione speciale del TG1.