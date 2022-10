Stefano De Martino conduttore di un quiz show? “Proverei a farlo a modo mio”

Scritto da Liliana Morreale , il Ottobre 8, 2022 , in Personaggi Tv

Tv Talk, il conduttore si sbilancia: “Potrei provare a fare un quiz show”

Nella puntata di questo sabato 8 ottobre del programma di Massimo Bernardini è stato ospite Stefano De Martino. L’ex ballerino ed attuale conduttore è ormai uno dei volti di punta di Rai2 al timone di Stasera Tutto è possibile ma non si preclude nulla ed è determinato anche a cimentarsi alla conduzione di altri tipi di format come magari un quiz show. Infatti, alla domanda social posta da Cinzia Bancone se condurrebbe un quiz come Reazione a Catena ha risposto:

“Non lo so proverei a farlo a modo mio senza cannibalizzare il format ma mettendoci sempre un po’ di intrattenimento attorno, dovrei provare.”

C’è una cosa che invece non farebbe, il maestro ad Amici di Maria De Filippi o in un altro reality.

Stefano De Martino fa un appello a Pippo Baudo: “Vorrei lavorare con lui”

Ospite a Tv Talk, il giovane conduttore napoletano (che per il suo compleanno si è fatto un regalo incredibile) ha risposto a tutte le domande in maniera schietta e sincera. A chi gli ha fatto notare che Amadeus, dopo aver condotto quattro edizioni di STEP, è approdato alla conduzione del Festival di Sanremo, De Martino ha replicato:

“Lui è arrivato a Sanremo dopo 4 edizioni di STEP e 30 anni di carriera, io ho condotto il programma per quattro edizioni ma mi mancano i trent’anni di carriera.”

Non si definisce neanche un attore, ha scherzato sul fatto che il suo primo ruolo potrebbe essere anche l’ultimo ed infine ha confessato con chi gli piacerebbe condurre un programma: “Vorrei lavorare con Pippo Baudo.”

Tale e Quale Show, il conduttore su Francesco Paolantoni: “È un comico e lo fa bene”

Tra gli ospiti fissi di Stasera tutto è possibile c’era anche Francesco Paolantoni che adesso, invece, è tra i concorrenti dello show di Carlo Conti. Ebbene Stefano De Martino, dopo aver visto l’esibizione del suo collega nei panni di Mahmood ha ammesso: “Lui è un comico e di mestiere fa ridere…a quanto pare ci riesce benissimo.” In realtà, poiché Tv Talk è registrato il conduttore non ha commentato l’esilarante caduta dell’attore ieri in diretta nei panni di RuPaul.