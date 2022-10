Storie Italiane, dolore per Corinne Clery: “So perchè avete tagliato il filmato”

“So perchè avete tagliato il filmato”, momento delicato per l’attrice intervistata da Eleonora Daniele

Si è raccontata a cuore aperto Corinne Clery nella puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, lunedì 3 ottobre 2022, dove ha fatto una lunga e a tratti toccante chiacchierata con la padrona di casa parlando, tra le altre cose, della sua recente partecipazione a Nudi per la vita, il programma che Mara Maionchi ha condotto in prima serata su Rai2, dedicato alla prevenzione dei tumori. Dell’esperienza di Corinne a Nudi per la vita, la conduttrice ha mandato in onda un breve filmato, tagliato un attimo dopo il momento in cui l’attrice ha ricordato la mamma morta di tumore. Dopo aver visto il video in questione, la Clery è rimasta in silenzio per alcuni secondi, dicendo poi ad Eleonora: “Ti ringrazio, so perchè avete tagliato il video…”. Da parte della Daniele non c’è stata, nell’immediato, alcuna risposta, ma poco dopo è stata proprio lei a rivelare la ragione del taglio, come raccontiamo nel terzo paragrafo.

Corinne Clery, racconto doloroso a Storie Italiane: “Mia mamma stroncata da un tumore a 55 anni”

“Era una donna molto riservata, amorevole e fragile. Entrambi i miei genitori erano meravigliosi” ha dichiarato l’attrice nel programma di Eleonora Daniele, arrivata in studio dopo un lungo spazio dedicato all’anoressia, durante il quale un’ex Miss Italia ha raccontato il suo dramma.

Mia madre non voleva uscire, non voleva avere amiche, non voleva fare niente al di fuori della moglie e della mamma, viveva per il marito, per i figli e per i suoi animali

ha raccontato inoltre Corinne, guardando una bellissima foto in bianco e nero dei suoi genitori, proiettata sul maxi schermo dello studio.

“Mi è rimasta un po’ di amarezza”, il dispiacere di Corinne Clery raccontato oggi su Rai1

“Ho capito quali erano le fragilità di mia mamma solo dopo la sua morte” ha dichiarato l’attrice sempre ai microfoni di Storie Italiane. Solo pochi minuti dopo Eleonora Daniele ha spiegato ai telespettatori la ragione del video di Nudi per la vita tagliato: rivolgendosi alla sua ospite, ha detto infatti “In quel programma hai parlato di tuo figlio e del fatto che non vi parlate. Rispetto il tuo desiderio di non voler affrontare l’argomento”. Intanto, anche in una recente intervista l’attrice ha parlato della perdita di sua mamma e di altre persone a lei care.