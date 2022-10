Verissimo, Stefania Orlando in lacrime: “Perché è finita con mio marito”

Stefania Orlando soffre per la fine del suo matrimonio: lo sfogo da Silvia Toffanin

E’ finita poco fa una nuova puntata di Verissimo. E proprio sul finire della trasmissione la popolare conduttrice ha intervistato la sua collega, che da poco ha annunciato la sua separazione dal marito Simone Gianlorenzi. Prima però di parlare con lei ha lanciato una clip in cui ha fatto il riassunto della sua storia con l’uomo. Tuttavia l’ospite del rotocalco pomeridiano non è riuscita a vederla, tanto che alla Toffanin non ha fatto mistero che le ferite sono ancora aperte:

“Le ferite sono ancora aperte…Non credo sia facile per nessuno dopo tanto tempo riprendere in mano la propria vita e andando avanti mettendo il proprio io e non più il noi…”

Quest’ultima ha poi smentito che il matrimonio è finito per terze persone, precisando che ad un certo punto entrambi hanno capito di avere esigenze diverse: “Non si guardava più nella stessa direzione…Non c’è una vittima od un carnefice…Ci siamo resi conto che continuare non sarebbe stata la soluzione migliore…”

Verissimo, l’ospite non lo nasconde più: “Il mio ex marito ha espresso un suo disagio”

Silvia Toffanin però ha voluto vederci chiaro su tutta questa faccenda, chiedendo a Stefania Orlando cosa sia successo realmente con il suo ex marito Simone Gianlorenzi. E quest’ultima, con estrema lucidità, ha rivelato che ad un certo punto l’ex ha manifestato un suo disagio, una certa sua sofferenza nei confronti del loro rapporto:

“Io non ho potuto far altro che assecondarlo…Comprendere questa sua esigenza…Quando c’è un disagio e una sofferenza…Siamo in due…Evidentemente gli errori sono stati fatti da entrambi…”

La bionda showgirl, che pochi giorni fa al settimanale Chi ha rivelato di non essere spaventata dalla solitudine, ha poi confessato di non riuscire ad identificare questi errori: “Forse potrebbe essere il fatto di aver dato delle cose per scontate…”

Silvia Toffanin mette alle strette l’ospite: “Tu non eri più innamorata? Siamo onesti”

Successivamente la conduttrice di Verissimo, che oggi ha intervistato Simona Cavallari, ha chiesto a Stefania Orlando se ad un certo punto ha capito di non amare più Simone Gianlorenzi: “Tu non eri più innamorata? Siamo onesti…” E la soubrette ha risposto negativamente, asserendo senza indugio alcuno che non è così: “Non posso dirti…Non te lo posso dire…” La conduttrice le ha poi chiesto se questo addio è stato traumatico. E l’ospite ha negato, asserendo però che non è stato comunque facile: “Ci siamo promessi di esserci l’una per l’altro…”