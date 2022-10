Vincenzo Malinconico ha un lato nascosto, Gallo: “Vive un senso di colpa”

Massimiliano Gallo parla del suo nuovo personaggio: “Non si sente all’altezza dei figli”

Tutto è pronto per la prima puntata di Vincenzo Malinconico in onda stasera dalle 21:30 circa su Rai1. In attesa del debutto il protagonista si è raccontato sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui ha spiegato che il suo personaggio è un avvocato poco fortunato ed anche sul versante privato le cose non sono messe tanto meglio. Eppure a lui importa poco sia del giudizio altrui che di vivere una vita così. Infatti l’attore spiega subito che non ci sarà un’evoluzione nel corso delle puntate in quanto Malinconico sta proprio bene così. Tuttavia l’avvocato ha un solo punto debole: i figli. Infatti l’attore racconta:

“Vive un senso di colpa solo nei confronti dei due figli verso i quali non si sente mai abbastanza all’altezza”.

Vincenzo Malinconico è la vera novità di Rai1: “E’ un non vincente per scelta”

Nel corso dell’intervista Massimiliano Gallo ci tiene a chiarire che la situazione di questo personaggio così inusuale non è qualcosa che lo fa soffrire ma, al contrario, lui ci sta bene.

“E’ un non vincente per scelta”

spiega l’attore protagonista della nuova fiction di Rai1. Malinconico ha deciso di vivere la sua vita in un modo diverso dalla maggior parte delle persone comuni. Ed anche se apparirà spesso come passivo o che vive d’inerzia lui in realtà sta bene così.

Massimiliano Gallo e il legame con il nuovo ruolo: “Non potevo chiedere di meglio”

L’attore vanta una carriera lunga e di tutto rispetto che inoltre si caratterizza per la sua versatilità tra cinema, teatro e televisione. E così dopo tanti ruoli corali Massimiliano approda nel suo primo ruolo da protagonista nella serialità italiana. Il pubblico di Rai1, in particolare, ha imparato ad amarlo con I Bastardi di Pizzofalcone. Adesso tocca a Vincenzo Malinconico, che sarà conteso tra due donne, e l’attore è più felice che mai. “Non potevo chiedere di meglio” racconta nell’intervista “è un personaggio che amo follemente e che ho voluto fortemente”. L’attore conclude raccontando di essersi cucito addosso il personaggio con il quale condivide alcune manie, il legame con la figlia e la vena comica.