Alberto Matano punge Barbara d’Urso? “Ci seguite un pochino in tanti”

Frecciatina da parte del conduttore de La vita in diretta alla sua rivale in ascolti?

Non è mancato neanche oggi, mercoledì 16 novembre 2022, l’appuntamento con La vita in diretta, che ha visto per tutta la prima parte la trattazione di casi di cronaca e di attualità, e nella seconda parte il tradizionale talk con ospiti famosi, al termine del quale il conduttore, salutando i telespettatori e ringraziandoli per aver seguito la trasmissione, ha lanciato quella che potrebbe essere interpretata come una sorta di frecciata a Barbara d’Urso, con la quale si scontra in ascolti ormai da anni: “Grazie a tutti voi perchè ci seguite un pochino in tanti…” ha detto sorridendo, pochi secondi prima che le telecamere del programma si spegnessero a la linea passasse, come tutte le sere, a L’Eredità di Flavio Insinna.

Gli ascolti de La vita in diretta e di Pomeriggio 5 di ieri: ancora una vittoria netta per Rai1

Effettivamente il programma condotto da Alberto Matano (che domani e dopodomani potrebbe saltare a causa di uno sciopero improvviso che sarebbe stato indetto in Rai) anche quest’anno sta ottenendo sempre ascolti molto alti e ultimamente, ancora di più rispetto alle prime settimane di questa stagione, ha preso le distanze dalla trasmissione condotta da Barbara d’Urso (nei giorni scorsi superata anche da Rai3): ieri, per esempio, a seguire la presentazione del programma di Rai1 sono stati in media 1milione 825mila telespettatori con uno share del 19.76%, mentre nel programma vero e proprio la media di spettatori è salita a 2milioni 307mila e lo share ha superato il 20% arrivando esattamente a 20.23%. Per Pomeriggio Cinque, invece, come apprendiamo da un articolo sui dati auditel pubblicato da TvBlog questa mattina, gli spettatori sono stati 1milione 298mila (share del 12.97%) nella presentazione, 1milione 773mila (15.41% di share) nel blocco principale e 1milione 753mila (share del 13.44%) nel breve segmento conclusivo denominato ‘i saluti’.

Ospite speciale oggi a La vita in diretta: in collegamento una nonna tiktoker di 107 anni!

Dati auditel a parte, nella puntata di oggi Alberto Matano ha ospitato tramite collegamento una persona davvero speciale, ossia la signora Giuseppina, una tiktoker di 107 anni! “E’ vero che conosce la Divina Commedia a memoria?” ha chiesto Alberto all’anziana donna, raggiunta da un’inviata del programma. “Solo un pezzettino” le ha risposto Giuseppina, che inizialmente si è rifiutata, però, di recitare alcuni versi dell’opera giustificandosi: “L’ho già fatto prima”. Sorridendo, l’inviata l’ha quindi pregata di rifarlo a telecamere accese e la signora Giuseppina ha accettato la sua richiesta, sorprendendo non poco il conduttore e i suoi ospiti.