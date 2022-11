Alessandro Vicinanza scoppia a piangere: “Me ne vado! Messo in dubbio da tutti”

Scontro acceso a U&D: interviene la parrucchiera ammettendo i suoi dubbi

Roberta Di Padua nella puntata del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi ha continuato ad attaccare Alessandro Vicinanza, che si è difeso: “Come fai le provocazioni tu sei unica”. A scagliarsi contro il cavaliere è stato anche Armando Incarnato: “Come fai a comportarti in quel modo. Come si fa a fare delle promesse però sei innamorato di un’altra donna”. E’ intervenuta Ida Platano non nascondendo di non credere del tutto a ciò che le dice il suo ex, che è tornata a frequentare: “Lei non si è fatta tutti questi film da sola, le hai fatto capire anche altro”.

La storica protagonista del trono over mette alle strette il suo ex flirt: “Cosa ti ho fatto fuori da qua?”

Alessandro Vicinanza oggi a Uomini e Donne è stato sotto attacco. Il cavaliere si è rifiutato di dire ciò che Roberta Di Padua gli avrebbe detto di brutto su Riccardo Guarnieri. La parrucchiera si è lamentata: “Non mi confermi quello che mi dici”. La dama di Cassino ha precisato:

“Lui non mi vuol fare dispiacere perchè sa benissimo fuori da qua io come sono stata. Per me lo puoi dire cosa ti ho fatto fuori da qua?“.

L’amica di Gemma quando la sua rivale l’ha invitata a vuotare il sacco ha detto: “C’è altro! Non mi hai detto che lei era interessata alla mia vita? Hanno parlato tutti e due di tutti, poi mi vieni a dire che non l’hai dette. Ti prendi la conseguenza perchè apro la bocca e parlo!”.

Il cavaliere furioso con Ricccardo Guarnieri e la dama di Cassino: “Per me non esistono”

Ida Platano quando la conduttrice le ha chiesto se vorrà uscire ancora con Alessandro Vicinanza, ha fatto un passo indietro: “Sono tanto confusa. Adesso come adesso no”, scatenando la reazione dello stesso: “Crede agli altri e non crede a me. Se non mi vuole conoscere me ne vado”. Non appena il cavaliere si è messo a piangere, l’ha raggiunto dietro le quinte del programma. Il diretto interessato tra le lacrime ha affermato: “Oggi me ne volevo andare, devo essere messo in dubbio da tutti”. La protagonista del trono over l’ha rassicurato: “Non ti farei mai male”. Il cavaliere riferendosi a Roberta Di Padua che l’ha accusato di essere un bugiardo e all’ex della dama nata in Sicilia ha precisato: “Per me non esistono“.