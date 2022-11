Mattino Cinque, Federica Panicucci fa irritare un suo ospite: “Ci perdoni”

Mattino 5, l’ospite stizzito per la lunga attesa: la sua battuta in diretta spiazza

Nella puntata di oggi del programma mattutino in onda su Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi ampio spazio è stato dedicato alla dramma di Ischia ed ai fatti di cronaca nera più rilevanti di questi ultimi giorni. Sul finire della puntata la conduttrice è tornata ad occuparsi del ‘caso Liliana Resinovich’. In questa occasione è intervenuto in diretta Claudio Sterpin, l’amico speciale della donna trovata morta quasi un anno fa. E quest’ultimo, dopo una lunghissima attesa per parlare, non ha nascosto tutta la propria irritazione, soprattutto per via del freddo, visto che era in collegamento dal bosco in cui è stato ritrovato il cadavere di Liliana: “Beh sì, tanto qua fa caldo che si poteva anche andare avanti…”

Federica Panicucci si scusa immediatamente con il suo ospite per l’attesa: “Ci perdoni tanto”

Ha poi preso nuovamente la parola la conduttrice di Mattino Cinque, che dapprima si è fatta una risata un po’ imbarazzata, e successivamente non ha potuto far altro che scusarsi sentitamente con il suo ospite per questa lunga attesa al freddo ed al gelo. D’altronde la stessa conduttrice, che ieri mattina ha dato uno spoiler sul GF Vip, si è soffermata parecchio su altri casi di cronaca, tra cui il ritrovamento del corpo di Saman:

“Grazie per averci atteso fino a questo momento…Ci perdoni, lo so…La comprendo bene…Penso farà davvero freddo lì…”

E l’ospite, con un sorriso stampato sul volto, l0ha immediatamente scusata: “Non c’è problema, dai…Ho visto ben peggio…”

Mattino Cinque, un altro ospite corregge la conduttrice: “Non è come ha detto”

Sempre nella puntata di oggi del rotocalco mattutino di Canale 5 si segnala un’altra gaffe commessa in diretta da Federica Panicucci. Difatti quest’ultima, parlando del ritrovamento del cadavere di Saman, ha subito dichiarato che il corpo sarebbe stato praticamente ritrovato ‘intatto’: “Fa effetto che il corpo sia stato ritrovato intatto…” A quel punto è intervenuto il professor Fortuna, che l’ha immediatamente corretta: “Certamente intatto vuol dire conservato…Non immaginiamoci un corpo che assomigli alla ragazza…” La collega di Francesco Vecchi si è quindi immediatamente scusata per aver usato il termine ‘intatto’ in maniera erronea:

“Quindi integro, ma no intatto…Ho sbagliato ad usare questo termine…Non sono un medico legale quindi ovviamente lei è più preciso di me…Non ci sono dubbi…”

L’ospite ha però rassicurato subito la presentatrice di non ha certo commesso un errore grave: “No, no per carità…” Insomma è stata sicuramente una diretta complicata per la Panicucci.