Pomeriggio 5, Barbara d’Urso snobba Romina Power: saluta tutti tranne lei!

Caso Romina Power – Loredana Lecciso: la conduttrice rimasta senza parole

E’ andata in onda anche oggi una nuova puntata di Pomeriggio 5. E se nella prima parte della trasmissione Barbara d’Urso ha parlato dei casi di cronaca più importanti, nella seconda ampio spazio è stato dedicato ad argomenti molto più leggeri. Proprio sul finire della trasmissione la presentatrice partenopea ha anche voluto affrontare l’argomento legato al ‘Caso Romina Power – Loredana Lecciso’. Difatti in base alle indiscrezioni raccolte dal settimanale Nuovo pare che quest’ultima voglia chiedere i danni all’ex moglie di Al Bano per la famosa storia della diffida. E su tutta questa intricata faccenda la presentatrice non ha potuto nascondere tutto il suo stupore:

“Guardate il settimanale Nuovo cosa dice…La guerra di Cellino San Marco finisce in Tribunale…La Lecciso vuole chiedere i danni a Romina…Addirittura? Nientepopodimeno…”

Romina Power snobbata dalla presentatrice di Pomeriggio 5: “Saluto Loredana Lecciso ed il suo compagno”

Successivamente Barbara d’Urso ha lanciato in diretta una clip in cui ha voluto far capire ai numerosi telespettatori del suo programma cosa starebbe in realtà succedendo tra le due rivali. Una volta finito l’RWM la d’Urso, che anche ieri pomeriggio ha perso la sfida degli ascolti con il suo competitor rappresentato da Alberto Matano con la sua La vita in diretta, si è limitata a salutare Al Bano, la sua attuale compagna e la figlia Jasmine snobbando nel vero senso della parola Romina:

“Un applauso grande naturalmente ad Al Bano, a Loredana Lecciso ed alla loro figlia Jasmine, che ho avuto modo di conoscere molto bene…”

In effetti c’è anche da dire che la Power non ha mai speso parole particolarmente al miele nei confronti della presentatrice: “Dalla d’Urso non ci andrei mai!” E anche quest’ultima recentemente ha dichiarato di essere ben conscia del fatto di non starle particolarmente simpatica: “So che le sto antipatica, l’ho invitata più volte…”

Barbara d’Urso tiene la sua linea su Memo Remigi: “Per ovvi motivi non parlo”

Oggi la presentatrice di Pomeriggio Cinque ha anche parlato con i suoi numerosi ospiti del ‘caso Memo Remigi’, i quali hanno espresso la loro opinione. Una volta finito questo blocco la conduttrice partenopea ha tenuto a precisare nuovamente di non avere al momento la minima intenzione di dire alcunché su tutta questa intricata faccenda, anche perchè in passato hanno avuto una storia d’amore: “Come sapete per ovvi motivo continuo a non volere dire la mia…Quindi mi taccio…” Poco dopo ha anche parlato del caso legato ad Ambra Angiolini, che nonostante un presunto sfratto parrebbe non voler lasciare casa.