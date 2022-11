Tale e Quale Show, Rosalinda Cannavò racconta: “Ho vissuto mille difficoltà”

La concorrente di Tale e Quale Show ha vissuto tra mille difficoltà e voleva lasciare il mondo dello spettacolo

La vita, purtroppo, non è sempre rosa e fiori, anche se si appartiene al mondo dello spettacolo, e questo lo sa bene Rosalinda Cannavò, che in un’intervista al settimanale DiPiù Tv, ha raccontato che a un certo punto aveva anche pensato di abbandonare il mondo dello spettacolo. Dopo alcune delusioni professionali, infatti, ha deciso di lasciare Roma e si è trasferita per un po’ a Messina e poi a Milano dove ha fatto di tutto, dalla commessa alla cameriera, fino a quando non si è iscritta all’università. “Ho vissuto per oltre un anno tra mille difficoltà poi mi hanno chiamata per il GF Vip” e la sua vita è cambiata in meglio.

Rosalinda Cannavò perché ha accettato il GF Vip? “L’ho fatto solo per i soldi”

La sincerità paga sempre ed è per questo che, a distanza di anni, il pubblico non ha mai dimenticato il volto innocente di Rosalinda Cannavò, che ai tempi del Grande Fratello Vip si faceva chiamare Adua Del Vesco, salvo poi smettere quei panni per indossare solo e unicamente i suoi. Ma perché ha deciso di partecipare al reality show di Canale 5? Per un motivo molto semplice come ha confessato lei stessa nell’intervista al sopracitato settimanale: “L’ho fatto solo per i soldi, ero certa che sarei uscita subito e invece sono rimasta per cinque mesi”. E non solo quell’esperienza le ha cambiato la vita in meglio anche dal punto di vista professionale, ma le ha permesso di incontrare l’amore della sua vita ovvero Andrea Zenga.

Andrea Zenga e l’amore con Rosalinda Cannavò: si amano come il primo giorno

E sì, si amano come il primo giorno Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga e formano una coppia davvero affiatata, unita da un amore sincero e puro, e pensare che si sono conosciuti nel covo meno propenso alla verità come la casa del GF Vip. I due sono subito andati a convivere “e non ci siamo più lasciati”, come racconta la concorrente di Tale e Quale Show (arrivato uno sfogo durissimo sui social), che sta stupendo la giuria settimana dopo settimana. Andrea è la prima persona che le infonde coraggio, che la sprona a fare sempre meglio, e poi è sempre in prima linea ogni venerdì sera per fare il tifo. I fan non vedono l’ora che ci sia la proposta di matrimonio e, chissà, in un futuro non troppo lontano anche un figlio al fine di allargare la famiglia.