Antonella Clerici, compleanno con sorpresa: Mara Venier irrompe in diretta

Mara Venier fa una sorpresa alla conduttrice di E’ sempre mezzogiorno: “Non devo aggiungere altro”

Che puntata quella andata in onda oggi per il compleanno di Antonella Clerici che ha ricevuto diverse sorprese. Nel corso della trasmissione sono arrivati tantissimi videomessaggi da parte di colleghi del mondo dello spettacolo con un video in differita che è stato mandato in onda dalla produzione tra una ricetta e l’altra. Tra loro hanno mandato gli auguri Alessandro Cattelan, Katia Follesa, Clementino, Loredana Bertè, i Ricchi e Poveri, Gigi D’Alessio, Giovanni Vernia, Mia Ceran, Anna Moroni, Alessia Marcuzzi, Serena Bortone. Ma le parole più belle sono quelle inviate dalla conduttrice di Domenica In che, dopo aver cantato la classica canzone, con una torta in mano ha detto:

“Auguri amore mio. Lo sai, non devo aggiungere altro. Questa torta ti arriva direttamente in studio ma devo andare di corsa perché sennò si spegne la candelina”.

Antonella Clerici sorpresa: l’idea geniale dei cuochi del programma

Oltre alle dolcissime parole di Mara Venier la conduttrice del programma culinario di Rai1 ha ricevuto una sorpresa incredibile da parte degli chef della trasmissione. Ad inizio puntata, infatti, Antonella è entrata in studio raggiante ed ha spiegato che oggi è il suo compleanno. Dopo aver ringraziato tutti quelli che le hanno mandato un pensiero tra fiori, opere buone e libri, si è guardata intorno in uno studio deserto.

“Sono veramente felice di passarlo con voi però vedo che lo studio è vuoto. Scusate ma dove sono tutti i nostri cuochi?”

ha chiesto Antonella a E’ sempre mezzogiorno sinceramente incredula. A quel punto sono entrati tutti gli chef, più Alfio e Lorenzo Biagiarelli, vestiti con costumi appositi, che hanno rifatto il musical Mamma mia trasformato in Anto mia con tanto di coreografia e canto.

Quante sorprese a E’ sempre mezzogiorno: torta enorme per la conduttrice

Felice per la coreografia dei suoi chef e per gli auguri di tutti gli amici del mondo dello spettacolo, tra cui i giudici di The Voice Senior di cui si stanno svolgendo le registrazioni Antonella Clerici ha potuto contare anche su una diretta. A differenza degli altri, infatti, Carlo Conti non ha mandato un semplice video ma ha proprio videochiamato sul momento. L’unica cosa che mancava, dunque, come completamento di questa splendida giornata era sicuramente una torta. Quella inviata dalla Venier, infatti, non è mai entrata in studio perché Alfio l’ha mangiata. Per correre ai ripari è entrato Sal De Riso a sorpresa con una bellissima torta gigante.