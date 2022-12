Massimiliano Ossini, torna Linea Bianca: “Pubblico disorientato l’anno scorso”

Al via la nuova edizione di Linea Bianca: “Lo scorso anno forse il pubblico era disorientato”

Riparte il 24 dicembre il programma del sabato pomeriggio di Rai1, che ormai da tante stagioni porta virtualmente i telespettatori sulle vette più belle dell’Italia, dalle Alpi agli Appennini e non solo, con la conduzione di Massimiliano Ossini, già conduttore di Unomattina. Un’edizione, quella di quest’anno della trasmissione itinerante, che riprende la collocazione oraria tradizionale delle 14.00, dopo l’orario anomalo dell’anno scorso, che ha visto il programma slittare di oltre un’ora per lasciare spazio a Dedicato, la trasmissione di Serena Autieri che non ha brillato in ascolti, lasciando di conseguenza un basso traino a Linea Bianca. Di ciò ha parlato Massimiliano in un’intervista rilasciata a TeleSette, dichiarando: “I telespettatori di Rai1 sono affezionati ad una serie di appuntamenti in tv. Forse lo scorso anno erano un po’ disorientati, ma in questa stagione contiamo di recuperare”.

Massimiliano Ossini pronto per la nuova edizione: “Partiremo da Madonna di Campiglio”

Nell’intervista in questione il conduttore di Linea Bianca ha rivelato anche alcune anticipazioni sulla prima puntata della nuova stagione del programma dedicato alla montagna, annunciando che l’appuntamento di domani, sabato 24 dicembre, è stato girato a Madonna di Campiglio, in Trentino, dove si svolge la prima gara solidale sulla pista 3-Tre con l’associazione Donatori e volontari della Polizia di Stato, mentre sabato prossimo, vigilia di Capodanno, le telecamere saranno in Val Pusteria, a San Candido e Dobbiaco, dove si svolgerà la festa dei Krampus, ossia una sfilata tradizionale con maschere demoniache. Parlando, invece, del successo di Unomattina (dove nei giorni scorsi ha parlato di una data storica), Massimiliano ha spiegato che la versione più breve e intensa e la scelta di offrire un prodotto diverso, hanno creato una sorta di magia.

Massimiliano Ossini e l’augurio per il 2023: “Spero che tutti diventino più coscienti dell’ambiente in cui viviamo”

Prima della fine dell’intervista, il conduttore di Unomattina e di Linea Bianca non ha nascosto di augurarsi, per l’anno nuovo, che tutti diventino più coscienti dell’ambiente in cui viviamo, dunque più attenti e altruisti: “Ognuno di noi deve fare la sua parte. La recente tragedia di Ischia deve farci riflettere […] Che il 2023 sia l’anno della prevenzione per quel che riguarda i disastri climatici” ha asserito, rivelando anche cosa spera di poter fare nel fine settimana dell’Epifania, ossia andare con tutta la sua famiglia a Londra per accompagnare la figlia Carlotta, che studia lì (frequenta il primo anno di università).