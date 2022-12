Milly Carlucci, dolore immenso a Ballando: “Pensavamo ce l’avrebbe fatta”

“Eravamo convinti che Siniša Mihajlović ce l’avrebbe fatta”, il dolore della conduttrice di Ballando

Non potava non ricordare Siniša Mihajlović questa sera in diretta a Ballando con le stelle Milly Carlucci. E così, dopo la finale del torneo “Balla con te”, prima di dare il via ufficiale alla gara, si è spostata accanto alla giuria e, non senza un po’ di difficoltà per la commozione, ha asserito: “Su questa pista si sono esibiti tanti personaggi, e alcuni di questi ci hanno lasciato un ricordo che è diventato ancora più toccante nelle circostanze della terribile cronaca contemporanea…”. Subito nel maxischermo dello studio è apparsa la foto dell’ex allenatore del Bologna, e in studio è partito un applauso, prima ancora che Milly facesse il suo nome.

Eravamo tutti convinti che Siniša Mihajlović ce l’avrebbe fatta

ha quindi asserito la conduttrice, visibilmente addolorata.

A Ballando con le stelle il ricordo di Mihajlović: “E’ stato un campione di generosità”

Tra gli applausi e la commozione degli spettatori presenti nella platea dell’auditorium del Foro Italico di Roma, Milly Carlucci ha definito Siniša Mihajlović “Un grande campione di generosità, un campione sportivo, un campione di tutto perchè era veramente un uomo straordinario”.

Siniša è venuto su questa pista con sua moglie Arianna, era l’epoca del Covid, ed è stato ballerino per una notte

ha ricordato successivamente Milly, che anche ieri a La vita in diretta, nel collegamento fatto con Alberto Matano sul finire della trasmissione, ha ricordato il grande campione, dicendosi spiazzata nell’aver appreso la notizia della sua morte.

Milly Carlucci e il dolore per la morte di Mihajlović: “Rimasti tutti colpiti dalla notizia”

“La notizia della sua morte ieri ci ha colpiti tutti, eravamo convinti che avrebbe superato la malattia” ha asserito successivamente la conduttrice di Ballando con le stelle, sempre tra gli applausi calorosi del pubblico presente in studio.

Non si riesce ad immaginare la morte di un gigante come lui, perchè era un gigante non solo fisicamente, lo era anche a livello di volontà. Sembra veramente impossibile pensare che non ci sia più…

ha poi concluso Milly, cedendo la parola a Ivan Zazzaroni che ha condiviso con i telespettatori il suo di ricordo di Mihajlović. L’ex allenatore del Bologna, lo ricordiamo, si è spento all’età di 53 anni in una clinica di Roma presso la quale si trovava ricoverato da tempo: a portarlo via è stata la leucemia contro la quale combatteva ormai da alcuni anni.