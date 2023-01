Che Dio ci aiuti 7, Francesca Chillemi anticipa: “Azzurra troverà l’amore”

Da noi a ruota libera: Francesca Chillemi dà delle anticipazioni sulla fiction di Rai1

Nella prima puntata dell’anno di Da noi a ruota libera è stata ospite l’attrice che impersona Azzurra Leonardi in Che Dio ci aiuti 7. Le nuove puntate della fiction con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Pierpaolo Spollon, infatti, andranno in onda a partire da giovedì 12 gennaio in prima serata su Rai1. L’attrice siciliana è presente sin dalla prima stagione ed il suo personaggio ha subìto un notevole cambiamento. Da ragazza viziata e superficiale in lotta con il padre notaio diventa più responsabile innamorandosi di Guido (Lino Guanciale) facendo da madre per il piccolo Davide. La sua vita, però, muta radicalmente nella quinta stagione quando in seguito alla tragica morte di Guido e Davide ritorna in Convento. Matura e molto più profonda Azzurra si riavvicina alla fede tanto da prendere i voti.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 7, l’attrice svela: “Azzurra troverà l’amore”

E dopo aver fatto un excursus sul suo personaggio e di come sia cresciuta anche lei insieme ad esso in questi 12 anni, Francesca Chillemi, ospite da Francesca Fialdini, ha anticipato cosa succederà alla sua Azzurra:

“Azzurra è maturata tantissimo ha trovato l’amore di una famiglia nuova che è quella di Convento, ma troverà anche l’amore dell’amicizia e di qualcosa di più grande e di diverso.”

Inoltre un questa stagione si troverà sempre più al centro delle trame perché ci sarà anche l’addio di Suor Angela (Elena Sofia Ricci), l’attrice, infatti, ha rivelato di sperare che il pubblico apprezzi l’impegno messo da parte di tutti e soprattutto da parte sua in questa settima stagione che sarà contraddistinta da un importante addio ma anche di tanti nuovi arrivi come quello di Suor Teresa mentre maggior importanza avrà lo psichiatra Emiliano, che ha il volto di Pierpaolo Spollon.

Francesca Chillemi si emoziona a Da noi a ruota libera: “Con Elena Sofia Ricci c’è grande stima reciproca”

Infine l’attrice che interpreta Azzurra in Che Dio ci aiuti si è commossa rivelando che tipo di rapporto c’è con l’attrice toscana che per ben sette stagioni è stata la protagonista assoluta della fiction e da cui adesso si appresta a prendere il posto: “Abbiamo vissuto tantissima quotidianità insieme. Io ad Elena voglio bene e so che lei ne vuole tanto anche a me, c’è grande stima reciproca e quest’anno con questo distacco questo è uscito ancora di più. In questi anni abbiamo costruito tanto.”