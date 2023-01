Da noi a ruota libera, retroscena: “Ecco cosa ha fatto Francesca Fialdini”

Francesca Fialdini, arriva il retroscena di Platinette: “Cosa è riuscita a fare nel suo talk”

Anche domani come ogni domenica la conduttrice toscana sarà alla conduzione del suo talk trasmesso nel pomeriggio di Rai1 dove si susseguono le interviste a volti noti del mondo dello spettacolo e non solo. Ed adesso a rivelare un retroscena su Da noi a ruota libera ci ha pensato Platinette tra le pagine della sua rubrica su DiPiù. L’opinionista televisivo ha tessuto le lodi della Fialdini sottolineando come si riuscita a dare un suo tocco personale ad un programma che in realtà ha uno schema molto comune, interviste a personaggi famosi:

“È riuscita a dare carattere e uno stile alle conversazioni, mantenendosi lontana dal gossip, privilegiando racconti e conversazioni per quanto possibile allegre e gioiose coadiuvata da piccoli giochini e quiz per fare ‘girare la ruota’ su temi ed argomenti a sorpresa.”

Ascolti Da noi a ruota libera ottimi, l’opinionista ammette: “Punto saldo del palinsesto”

Platinette nella sua rubrica sul noto settimanale ha anche lodato gli ascolti ottimi del talk di Francesca Fialdini che nonostante un’agguerrita concorrenza, si sfida con il Verissimo di Silvia Toffanin in onda su Canale5:

“Il programma si conferma un punto saldo nel palinsesto della prima rete Rai, con uno share che raggiunge stabilmente il 16%. Ed anche nella stagione in corso la trasmissione conferma la sua vocazione a mettere al centro dell’attenzione personaggi famosi.”

L’opinionista aggiunge che la conduttrice toscana dedica ai suoi ospiti molto più tempo che di solito viene concesso in altri talk e questo consente di far venire a galla magari aspetti poco conosciuti della vita degli artisti. Inoltre, sempre stando a quanto dichiara Platinette, la sua è una televisione sobria e che genera curiosità non urlata o sopra le righe.

Da noi a ruota libera, rivelazione di Platinette: “Prima più frequenti ospiti non vip”

In realtà l’idea inziale del talk di Rai1 era diversa. Si era infatti pensato, e da qui il titolo del programma, di intervistare anche persone comuni non note che nella loro vita era riuscite a girare la ruota della loro vita. Poi però, anche a causa della pandemia da Covid e delle relative restrizioni Covid si è deciso di ospitare solo personaggi noti con interviste più lunghe. Tuttavia l’opinionista fa notare che tale scelta è stata premiata dagli ascolti. Nel frattempo sono stati resi noti gli ospiti di Francesca Fialdini nella puntata di domani.