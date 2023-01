Elena Sofia Ricci spiazza Amadeus: “Torno a Sanremo, ma faccio una promessa”

La cantante sarà ancora sul palco di Sanremo: spunta la promessa

Elena Sofia Ricci torna al Festival di Sanremo. La tanto amata attrice sarà tra gli ospiti della 73esima edizione della kermesse musicale, condotta per il quarto anno consecutivo da Amadeus. Per Elena Sofia si tratta ovviamente di un ritorno, tra l’altro attesissimo dai milioni di fan che l’artista toscana ha sparso per l’Italia in tanti anni di successi e fiction che hanno sbancato gli ascolti. Questa volta però sarà diverso. La Ricci, freschissima di addio a Che Dio ci aiuti dopo oltre un decennio, è intervenuta ai microfoni dell’ANSA, dove ha regalato qualche anticipazione riguardo a questa sua ennesima incursione in Riviera.

Ci sarò nella serata del debutto, sono molto in ansia e felice. Prometto che questa volta non canterò, cosa che mi hanno costretto a fare in passato

ha ricordato l’attrice che invece avrà intenzioni ben differenti stavolta.

Elena Sofia Ricci presenta la nuova fiction

Consumato il commovente addio a Che Dio ci aiuti, per Elena Sofia Ricci adesso è tempo di proiettare lo sguardo altrove. E di avventure non ne mancano di certo, visto che già dai prossimi giorni la super artista originaria di Firenze tornerà sul piccolo schermo con la nuova fiction Fiori sopra l’inferno. Calcare il palco del teatro Ariston dunque darà la possibilità alla Ricci di presentare questa sua nuova esperienza nella quale crede fortemente. E parlare della serie, in prima serata su Rai1 a partire da lunedì 13 febbraio, davanti a milioni di italiani, attirerà certamente la curiosità del pubblico.

Nuove anticipazioni sulla kermesse

Nelle scorse ore Amadeus ha regalato al pubblico nuove anticipazioni riguardo al Festival di Sanremo in arrivo nei prossimi giorni, a partire dal prossimo 7 febbraio. Intervenuto a Viva Rai2 dall’amico Fiorello, il conduttore e direttore artistico della famosa rassegna musicale ha alzato il velo sulla scenografia dell’Ariston. Ancora una volta un abbraccio ai colori e alla modernità, con un impatto certamente non indifferente per il pubblico da casa e per i presenti in sala. E intanto si avvicinano gli ultimi annunci, visto che Amadeus ha ancora qualche asso nella manica da calare a pochi giorni dal via ufficiale. Il recente annuncio della presenza in qualità di ospite di Elena Sofia Ricci infatti non sarà l’ultimo e nelle prossime ore qualche altra sorpresa sarà rivelata al fremente pubblico del Festival di Sanremo, pronto più che mai a far chiacchierare. L’attesa è ormai agli sgoccioli.