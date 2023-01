Testamento Gina Lollobrigida aperto! Chi eredita, il figlio o Piazzolla?

Gina Lollobrigida, è stato aperto il testamento: metà va al figlio e metà va ad Andrea Piazzolla

Gina Lollobrigida è morta poco più di una settimana fa. E le polemiche sono scoppiate quasi subito tra il figlio Andrea Milko Skofic, l’ex marito Francisco Javier Rigau e il factotum dell’attrice Piazzolla. Proprio quest’ultimo ha rilasciato interviste di fuoco in tv e sui giornali contro il figlio e Rigau lanciando loro accuse molto pesanti. Oggi è però un giorno importante per tutti e tre perchè qualche ora fa il notaio Barbara Franceschini, come riportato dal quotidiano Il Corriere della sera, ha aperto il testamento dell’attrice. Quest’ultima a quanto pare avrebbe lasciato metà dell’eredità al figlio e l’altra metà a Piazzolla:

“La Bersagliera, nel rispetto della legge, ha lasciato metà del patrimonio al figlio Andrea Milko Skofic e l’altra metà all’assistente Andrea Piazzolla, diventato per lei negli anni una sorta di figlioccio…”

Testamento dell’attrice aperto, parla l’avvocato di Andrea Piazzolla: “Il mio assistito intende portare avanti le sue volontà”

Poco dopo l’apertura del testamento di Gina Lollobrigida, come riportato sempre dal quotidiano Il Corriere della sera, è intervenuto l’avvocato di Piazzolla, Francesca Romana Lupoi. Quest’ultima ha subito fatto presente che il suo assistito ha come obiettivo principale quello di rispettare fino in fondo le volontà dell’attrice, soprattutto nel promuovere la sua immagine nel mondo:

“Intende portare avanti le volontà di Gina Lollobrigida per quanto riguarda in particolare la promozione della sua immagine e il mantenimento delle sue opere artistiche…”

Il popolare quotidiano ha anche fatto sapere che il testamento pare sia stato redatto il 5 gennaio 2017 con due testimoni presenti, la cui identità al momento non è stata ancora rivelata. A Piazzolla e all’imprenditore Horacio Pagani pare che la Lollo abbia inoltre ceduto delle sue opere d’arte. Ovviamente è ipotizzabile che con questo testamento non sia stata messa ancora la parola fine su tutta questa intricata vicenda.

Francisco Javier Rigau, nuovo colpo di scena: è fuori dal testamento dell’attrice

Si segnala inoltre che l’ex marito di Gina Lollobrigida, in base sempre a quanto riportato da Il Corriere della sera, non sia stato citato nel testamento, visto che il patrimonio sarebbe stato suddiviso in parti uguali per il figlio Andrea Milko Skofic e per Andrea Piazzolla. Al momento lo spagnolo, che stamattina da Federica Panicucci è stato duramente criticato da Adriano Aragozzini, non ha commentato la notizia, anche se ai microfoni di un inviato di Mattino Cinque ha fatto sapere che la situazione sarebbe stata manipolata.