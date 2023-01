La vita in diretta, talk accesissimo. Mughini: “Cretini dicono porcherie!”

Giampiero Mughini a La vita in diretta: “Quando sui social un cretino dice una porcheria…”

Talk molto acceso nella puntata andata in onda oggi, giovedì 26 gennaio 2023, del programma condotto da Alberto Matano, dove Giampiero Mughini, Luisella Costamagna, Francesca Barra e Barbara Alberti hanno commentato alcune notizie degli ultimi giorni, prima fra tutti quella che ha fatto il giro del web relativa alla giovane bidella di Napoli che, per mantenere il suo posto di lavoro in una scuola di Milano, pare faccia ogni giorno la pendolare tra la Campania e la Lombardia perchè sarebbe meno costoso dell’affittare una casa nel capoluogo lombardo. Una storia che ha scatenato il putiferio sui social, tant’è che in molti l’hanno messa in dubbio dicendosi convinti che sia una fake news. E Mughini nella trasmissione di Matano si è espresso molto duramente nei confronti di questo tipo di notizie, tuonando: “I giornali vivono del rumore di fondo dei social, metà degli articoli scattano quando un cretino o una cretina dice una porcheria sui social!”.

La vita in diretta, battibecco tra gli ospiti. Luisella Costamagna: “Responsabilità dei giornali”

A replicare alle affermazioni di Giampiero Mughini è stata, prima di tutti, Luisella Costamagna, che ha addossato ai giornali la responsabilità di aver diffuso una notizia del genere senza prima verificarla a dovere, facendo anche un chiarimento sulla questione social: “La notizia è stata diffusa dai giornali, poi è finita anche sui social” ha sottolineato. Dello stesso parere si è detta Francesca Barra: anche lei ha asserito che i giornalisti avrebbero dovuto verificare la storia prima di diffonderla, mentre Barbara Alberti è stata ancora più dura dichiarando:

La morte di Cristo non è stata un grande affare, ma qui sta morendo la cultura.

Al di là delle opinioni degli ospiti de La vita in diretta, come Alberto Matano ha fatto notare, rimangono ancora tanti dubbi sulla vicenda: sarà una storia vera, falsa, o vera solo in parte?

Alberto Matano e la storia della bidella pendolare: “Da eroina a vittima”

Sempre nel talk che si è svolto nell’ultima parte della puntata di oggi, il conduttore de La vita in diretta, commentando il servizio dedicato a Giusy, appunto la ventinovenne napoletana che lavora come collaboratrice scolastica a Milano, ha detto che da eroina elogiata per i suoi sacrifici, ora è diventata vittima di feroci attacchi sui social. “Questa notizia, comunque, ha avuto un titolo che ha fatto gola e, come sapete tutti, i clic portano introiti a chi pubblica le notizie” ha concluso Matano (che presto a quanto pare approderà in prima serata).