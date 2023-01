Oroscopo: previsioni Paolo Fox febbraio 2023, prossime settimane e mesi

Scritto da Emanuele Fiocca , il Gennaio 28, 2023 , in Oroscopo

Le previsioni dell’oroscopo del prossimo periodo: come andranno le cose da febbraio in poi?

Dalle previsioni settimanali di Paolo Fox disponibili sul numero di DiPiùTV uscito nelle edicole martedì, riveliamo alcune anticipazioni su ciò che accadrà nel mese di febbraio ma anche nelle settimane e nei mesi successivi, dato che l’astrologo nella rivista ha svelato indicazioni astrali a lungo termine.

ARIETE: l’ambizione nel settore del lavoro dei nati sotto questo segno prossimamente potrebbe portare ad avere qualche soddisfazione;

TORO: Giove a partire dal mese di maggio sarà in questo segno e tutto ciò che si sviluppa nella vita di coppia da qui in avanti, può diventare molto importante;

GEMELLI: non è escluso che nel lavoro ci siano stati ritardi alla fine del 2022, ma entro la metà del mese che sta per iniziare sarà molto importante ritrovare tranquillità;

CANCRO: le coppie che stanno affrontando questioni legali per un’eredità o una spartizione, dopo maggio vedranno le cose in maniera molto più chiara.

Oroscopo settimanale prossimo periodo: come andranno le cose a partire da febbraio per altri segni

Ora passiamo al secondo gruppo di segni zodiacali, rivelando sempre L’OROSCOPO relativo alle prossime settimane e ai prossimi mesi, tratto dalle previsioni che Paolo Fox ha reso note, come già detto, su DiPiùTV.

LEONE: buone novità, entro fine febbraio, per coloro a cui piace una persona; per quanto riguarda il lavoro, invece, Giove sarà favorevole fino alla metà del mese di giugno;

VERGINE: nel settore della professione ci saranno accordi in scadenza e tra aprile e giugno tutto sarà da rivedere; ora, però, ci vuole un briciolo di pazienza;

BILANCIA: nel lavoro, chi non ha un’attività farà fatica nel prossimo periodo ad ottenere dei risultati; dall’estate scorsa tutto è stato rimesso in discussione;

SCORPIONE: il mese di febbraio porterà sensazioni piacevoli nella vita di coppia, mentre nel lavoro entro maggio si vorrà capire se continuare o meno una collaborazione.

Paolo Fox, previsioni ultimi segni: ecco lo zodiaco delle prossime settimane e dei prossimi mesi

Concludiamo con alcune indicazioni relative all’oroscopo settimanale di febbraio 2023 e dei mesi successivi, relativo ai segni al nono al dodicesimo.

SAGITTARIO: nel mondo del lavoro Giove porterà una bella conferma che arriverà entro la metà del mese di maggio; quello che si desidera non sempre si realizza subito;

CAPRICORNO: è il momento giusto per iniziare a lavorare a grandi progetti che prenderanno piede da maggio in poi, periodo in cui i nati sotto questo segno avranno importanti soddisfazioni nel settore della professione;

ACQUARIO: nel lavoro bisogna assolutamente sfruttare Giove favorevole fino alla metà di maggio, mentre successivamente si rischierà di perdere delle occasioni importanti;

PESCI: le emozioni che nasceranno nel corso del mese di febbraio saranno più che valide, motivo per il quale l’astrologo dà il via libera ai nuovi incontri.