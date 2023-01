Ospiti Tv Talk del 21 gennaio: svelati i protagonisti della prossima puntata

Tv Talk, svelati tutti gli ospiti del 21 gennaio: anticipazioni prossima puntata

Puntuali come sempre domani Massimo Bernardini, con Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli, insieme ai giovani analisti commenteranno i fatti più salienti avvenuti questa settimana nei programmi televisivi. E come sempre dalle anticipazioni sugli ospiti del programma di Rai3 si scopre che non mancherà un ricco parterre di ospiti pronto a confrontarsi con gli analisti, a dire la sua su personaggi televisivi e programma e rispondere alla domanda social. Innanzitutto ci sarà Gabriele Cirilli, attore comico noto per aver recitato in alcune fiction di successo come Un medico in famiglia e negli ultimi anni volto di Tale e Quale Show. Attualmente insieme al collega Francesco Paolantoni è tra i protagonisti dello spin-off dello show di Carlo Conti, Tali e Quali, in onda il sabato sera.

Ospiti di Tv Talk puntata del 21 gennaio: Lino Guanciale tra i protagonisti

L’elenco degli ospiti del talk di Massimo Bernardini per la puntata di domani 21 gennaio è ancora lungo. Nel programma di Rai3 interverrà anche Lino Guanciale. L’attore è un volto noto e amato delle fiction, soprattutto Rai. Il successo è arrivato nel 2015 grazie alla serie La dama velata, con Miriam Leone, dove impersonava il protagonista Guido Fossa. E poi ha recitato in Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada, L’Allieva con Alessandra Mastronardi, Il commissario Ricciardi ed adesso è il protagonista della fiction di Rai2 La porta rossa 3. Il suo personaggio, il commissario Leonardo Cagliostro dopo essere stato ucciso in agguato è rimasto bloccato sulla terra prima per scoprire il suo assassino ed adesso per protegge le persone che ama: moglie, figlia e la giovane medium che lo aiuta a comunicare con i vivi.

Anticipazioni programma di Massimo Bernardini: ospiti ed argomenti della puntata del 21 gennaio

Non solo i due attori Gabriele Cirilli e Lino Guanciale, ospiti di Tv Talk del 21 gennaio saranno anche la giornalista del Tg1 Elisa Anzaldo, il conduttore Pino Strabioli, lo speaker radiofonico Diego Passoni, lo scrittore Fulvio Abate e poi i giornalisti Francesco Specchia, Giorgio Simonelli e Claudia Rossi. Per quanto riguarda gli argomenti, invece, si parlerà delle fiction ripartite in queste settimane, oltre alla già citata La porta rossa, anche Lolita Lobosco 2, Che Dio ci aiuti e spostandosi su Canale 5 anche Fosca Innocenti. Tutte serie che hanno per protagoniste figure forti di donne. Si parlerà anche dei grandi fatti di cronaca e di gossip che hanno catalizzato l’attenzione dei programmi in questa settimana. L’appuntamento con Tv Talk, dove Luisella Costamagna si è sbilanciata su Ballando 2023, è per domani a partire dalle 15.00 su Rai3.