Polemiche su Sanremo, colpa degli ospiti: “Amadeus ha già corso rischi”

Il giornalista commenta le scelte di Amadeus per la kermesse

In pieno rispetto delle tradizioni il pre Festival di Sanremo si divide tra preparativi e polemiche. Nelle scorse Amadeus ha scoperto ulteriormente le carte del suo quarto mandato alla guida della kermesse, rivelando nuovi ospiti delle cinque serate che saranno chiacchieratissime. Il noto giornalista Alessandro Cecchi Paone è intervenuto sulle colonne del settimanale Nuovo TV, dove si è espresso rispondendo agli interrogativi di un lettore della rivista. Lorenzo si è infatti domandato come mai il conduttore e direttore artistico abbia deciso di intervenire circa l’aria di rivoluzione apportata al Festival e di puntare su ospiti che sanno tanto di minestra riscaldata. “Portando i vari Gianni Morandi, Al Bano, Massimo Ranieri non si rischia un vero flop puntando sulle vecchie glorie?” il pensiero del lettore che ha chiesto spiegazioni a Cecchi Paone, rapido nel replicare.

Polemiche su Sanremo, la replica di Cecchi Paone

Anche il noto giornalista e conduttore sembra essere concorde con il pensiero di Lorenzo, lettore intervenuto sulla posta del giornalista, lo spazio del settimanale Nuovo TV. Questa la replica di Cecchi Paone sulle scelte di Amadeus per il suo quarto Festival di Sanremo consecutivo: “Un vecchio detto recita che all’inizio sono tutti rivoluzionari, poi diventano conservatori e nostalgici. Forse è quello che è successo ad Amadeus, capace di assumersi grandi rischi negli scorsi anni” – le parole del giornalista sul settimanale – . E i freschi annunci del conduttore sembrano non cambiare direzione. A Sanremo 2023, sul palco del teatro Ariston, ci saranno anche Peppino Di Capri e Gino Paoli, due grandi artisti che certamente raccoglieranno applausi a scena aperta, più difficilmente incolleranno al video il giovane pubblico.

Il riepilogo sugli ospiti

Nonostante la critica mossa dal lettore di Nuovo TV riguardo alle scelte degli ospiti di Amadeus, è importante ricordare anche che sul palco dell’Ariston saliranno artisti amatissimi dai giovani e fortissimi. Basti pensare a Mahmood e Blanco, che apriranno il Festival di Sanremo 2023 con la loro Brividi, dominatrice dell’ultima edizione della kermesse. Grande attesa anche per il ritorno dei Maneskin, che proprio vincendo Sanremo 2021 hanno imboccato la strada della gloria, arrivando a trionfare l’Eurovision Song Contest e spopolando oltreoceano, confermandosi come una delle band più amate al mondo in questo preciso momento storico. Al Festival poi si esibiranno anche i Black Eyed Peas, altro gruppo storico che negli ultimi 25 anni ha raggiungo traguardi di ogni genere, per non parlare della calamita giovanile Chiara Ferragni, co-conduttrice di prima e ultima serata. E oltre alle forze fresche, sono in molti a credere nella vecchia guardia, sempre capace di emozionare a Sanremo. E anche quest’anno non farà eccezione.