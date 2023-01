Storie Italiane interrotto: Eleonora Daniele costretta a chiudere subito

Finita con un’ora d’anticipo la diretta di oggi del programma di Eleonora Daniele: ecco perchè

E’ andato in onda solo per un’ora oggi, giovedì 25 gennaio 2023, Storie Italiane, a causa di una modifica del palinsesto di Rai1, che in tarda mattinata ha visto la messa in onda dell’Assemblea Generale della Corte Suprema di Cassazione, con l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, evento che è stato trasmesso a cura del TG1 a partire dalle 11.00 circa, con la telecronaca di Alessio Zucchini e la regia di Giuliano Falzone. La Daniele, quindi, dopo un lungo spazio dedicato, ancora una volta, a Gina Lollobrigida, e una finestra aperta anche sulla cronaca, ha dovuto salutare i telespettatori nell’orario in cui solitamente inizia la seconda parte della trasmissione, dando loro appuntamento a domani.

Oggi il programma si conclude prima: dobbiamo dare la linea al TG1

ha quindi detto Eleonora alla fine della diretta, spiegando anche la ragione dell’edizione speciale del telegiornale in onda subito dopo la sua trasmissione.

“Ieri ci siamo lasciati con un dubbio”, la rivelazione di Eleonora Daniele all’inizio della diretta

Attorno alle 10.00, nel momento in cui ha aperto il programma, la conduttrice di Storie Italiane, introducendo lo spazio odierno dedicato, come suddetto, a Gina Lollobrigida, ha spiegato invece: “Ieri ci eravamo lasciati con un dubbio relativo ad una firma di Gina”. Rivolgendosi, poi, al suo inviato Mario Acampa, intervenuto in collegamento dallo studio dell’avvocato di Andrea Piazzolla, ha aggiunto:

Oggi apriamo con un documento che tu ci hai mandato, che è qui…

A quel punto Eleonora è stata protagonista, senza volerlo, di una piccola gaffe, dato che non ha trovato il documento in questione tra i fogli che aveva in studio. “Me l’hanno portato via, ho gli autori birichini” ha quindi ironizzato, annunciando subito dopo che il documento in questione sarebbe stato fatto vedere in grafica. “E’ un documento post procura, ossia il certificato di celebrazione del matrimonio canonico, sul quale c’è la firma di Gina” ha spiegato successivamente.

Eleonora Daniele ricorda: “Ecco cosa ha detto Andrea Piazzolla sulla firma di Gina Lollobrigida”

“Questo certificato di celebrazione del matrimonio canonico sarebbe stato fatto diverso tempo dopo la procura, c’è la firma di Gina ma ieri Piazzolla ci ha detto che quella firma non è mai stata oggetto di perizia” ha chiarito successivamente la conduttrice di Storie Italiane, prima che la parola tornasse al suo inviato e all’avvocato di Andrea Piazzolla, il quale ieri è stato presente in studio, dove ha dichiarato di essere nauseato nel parlare del testamento.