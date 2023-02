Alberto Matano lascia senza parole Antonella Clerici: “So quello che dici”

La vita in diretta, il conduttore spiazza la collega: “Ascolto quello che dici in onda e…”

Si è chiusa con un collegamento con Antonella Clerici la puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, mercoledì 1 febbraio 2023, dove il padrone di casa Alberto Matano ha ospitato la collega per lanciare l’appuntamento di questa sera di The Voice Senior. Prima di parlare del talent, però, Alberto ha sorpreso Antonella facendogli un complimento, ossia: “Ti voglio dire una cosa. Ogni giorno, quando apri la tua trasmissione a mezzogiorno, ti osservo. Hai sempre le parole giuste, sia di fronte ad un fatto drammatico che quando parli della bellezza della giornata…”.

Riesci sempre ad entrare nelle case con un tocco giusto di intelligenza e proprio con le parole giuste

ha aggiunto subito dopo Alberto, concludendo: “Te lo voglio dire, ti ammiro molto per questo”.

Antonella Clerici colpita dalle parole di Alberto Matano: “Sono sempre stata molto naturale”

Ringraziando il conduttore de La vita in diretta per il complimento, la padrona di casa di E’ sempre mezzogiorno e The Voice Senior ha risposto: “Come sai, io sono molto naturale. Credo anche che un po’ della mia anima giornalista che è rimasta in me, mi aiuti spesso a trovare le parole più opportune pur facendo uno show”. Sorridendo, Antonella ha poi spostato il discorso su La vita in diretta, dicendo a Matano: “Anch’io ti seguo e so sempre cosa succede su Rai1 a quest’ora”. A questo proposito Alberto ha rivelato ai telespettatori che si scambia spesso dei messaggi, dopo la diretta, con Antonella, per commentare eventuali uscite fuori luogo dei suoi ospiti. “E’ sempre interessante il tuo tavolo, dove tu e i tuoi ospiti chiacchierate di cose belle dopo la cronaca” ha quindi asserito la Clerici.

“Ecco perchè The Voice Senior è un programma cult”, il punto di vista di Alberto Matano

“Per me il programma che conduci è un cult, ci sono persone straordinarie con voci straordinarie ma anche le loro storie” ha detto successivamente il padrone di casa de La vita in diretta alla Clerici, ricordando che questa settimana sono previsti ben due appuntamenti dello show, quello di stasera per recuperare la puntata saltata venerdì scorso e, tra due giorni, la puntata di venerdì nella serata tradizionale della messa in onda. “Le storie dei tuoi concorrenti sono davvero straordinarie” ha detto inoltre Matano ad Antonella, che nel collegamento ha anche ricordato, a proposito di storie, il passato di un concorrente cresciuto in orfanotrofio.