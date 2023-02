Ascolti, vola Massimiliano Ossini: record assoluto in share per Linea Bianca

Sabato d’oro per Massimiliano Ossini: Linea Bianca ha segnato il record storico in share

E’ stato un sabato di grande successo quello di ieri, 4 febbraio 2023, per il conduttore di Linea Bianca, che ha battuto ogni record di share con la sesta puntata dell’edizione partita a Natale. Reduce dal record stagionale d’ascolti ottenuto la settimana scorsa con l’appuntamento girato in Piemonte, ieri con la bellissima puntata registrata sui monti del Friuli (vediamo la scena d’apertura nella foto in alto) Massimiliano Ossini ha superato il 15% di share, totalizzando il miglior risultato di sempre: la media esatta di share è stata del 15.1%, con un pubblico di oltre 2milioni di telespettatori, ennesimo segno del successo crescente di questa trasmissione, ormai da tanti anni appuntamento imperdibile per gli amanti della montagna, che vediamo il sabato pomeriggio alle 14.00 su Rai1 dall’inizio dell’inverno fino al periodo di Pasqua.

Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi: record di share nonostante la forte concorrenza

Pur scontrandosi con la corazzata delle seguitissime soap che la rete ammiraglia Mediaset schiera nel primo pomeriggio, Linea Bianca sta riscuotendo ogni sabato ottimi ascolti, portando la curva di Rai1 sempre più in alto: ieri, come abbiamo già anticipato, lo share è stato di oltre il 15% con una media di 2milioni 5mila telespettatori. E’ un momento d’oro e più che meritato, quindi, per il quarantenne conduttore Rai, che tra il programma itinerante che ha portato al successo e che conduce ormai da quasi dieci anni e l’edizione 2022/2023 di Unomattina che da mesi dal lunedì al venerdì gli sta regalando non poche soddisfazioni, raccoglie successi 6 giorni su 7 sul primo canale della Tv di Stato, tutti meritatissimi dopo anni di gavetta e servizio pubblico.

Stagione intensa per il conduttore di Unomattina e Linea Bianca, al lavoro 7 giorni su 7

E’ una stagione tv particolarmente impegnativa ma, allo stesso tempo, ricca di soddisfazioni per Massimiliano Ossini dato che, per girare la trasmissione in esterna, il venerdì è costretto a lasciare Roma, dove lavora dal lunedì al venerdì per il programma del mattino, raggiungendo in fretta i luoghi di registrazione del programma del sabato, al quale lavora a pieno ritmo solo nel fine settimana, dovendo rientrare nella capitale già entro domenica sera per riprendere le dirette dall’indomani mattina. E gli ascolti lo premiamo con entrambi i suoi programmi, dato che Unomattina sta toccando spesso la soglia del 20% di share, motivo per il quale è scontata la riconferma di Massimiliano alla guida di tutte e due le sue trasmissioni nella prossima stagione tv.