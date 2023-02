Barbara d’Urso lo ammette a Pomeriggio 5: “Cercano di mandarmi negatività”

Pomeriggio Cinque, ospite non ha dubbi: “Bisogna essere sempre gentili con il prossimo”

Oggi Barbara d’Urso, dopo aver parlato dei fatti di cronaca più importanti e dato voce alle persone in difficoltà, ha dedicato l’intera seconda parte della sua trasmissione al ricordo di Maurizio Costanzo purtroppo venuto a mancare lo scorso venerdì. Tra gli ospiti c’era anche l’attore Massimo Lopez, che ha lavorato tantissimi anni al fianco del popolare giornalista e conduttore a Buona Domenica. In questa occasione ha ovviamente svelato alcuni aneddoti su quest’ultimo. Ad un certo punto ha anche colto la palla al balzo per consigliare ai numerosi spettatori a casa di fare sempre del bene al prossimo perchè tanto tutto torna:

“Se tu tratti bene una persona che incontri per strada…Questa persona tornerà a casa più positiva…E sarà a sua volta più gentile con il prossimo…Viceversa si avrà invece negatività…”

Barbara d’Urso confessa in diretta: “Purtroppo a volte cercano di mandarmi negatività”

La conduttrice di Pomeriggio 5 non ha potuto far altro che dare ragione al suo ospite, asserendo che nel suo piccolo ha sempre agito in questo modo. Successivamente la d’Urso, che ieri è stata messa in imbarazzo da Claudio Lippi, ha anche aggiunto che nel momento in cui purtroppo hanno cercato di mandare negatività nei suoi confronti ha sempre risposto con la positività perchè pensa che persone così cattive abbiano in fondo bisogno di un po’ di luce nella loro vita:

“Quando io sento cose negative…A volte ci sono delle cose negative che cercano di mandarmi io rispondo sempre con la positività perchè penso che le persone cattive, così arrabbiate, in fondo abbiano bisogno di un lancio di luce…”

Difatti il volto di Canale 5 è convinta che agendo in questo modo aiuterà queste persone arrabbiate ad esserlo un po’ meno.

Maurizio Costanzo, la conduttrice svela: “E’ stato un grandissimo”

Successivamente Barbara d’Urso, parlando del marito di Maria De Filippi con i suoi ospiti, ha mandato in onda una clip. In questo RWM Costanzo, ospite di un sua trasmissione anni fa, ha fatto i complimenti alla d’Urso perchè con la sua Domenica Live ha vinto la sfida degli ascolti contro una passata edizione di Domenica In in cui era uno degli autori. Finta la clip la conduttrice non ha potuto far altro che riconoscere la sua grandiosità perchè nonostante fosse un grande della tv ha dimostrato tutta la sua umiltà:

“Capite la grandezza? Per un anno siamo stati contro la domenica, anche se non se lo ricorda nessuno…E capitava che nella guerra degli ascolti io vincessi…Lui è venuto da me a dire che l’ho fatto nero…Un grandissimo…”

E Candida Morvillo ha quindi fatto notare che in questa circostanza ha dimostrato di non avere un grande ego. Dopo quest’ultima rivelazione la puntata di Pomeriggio Cinque è finita, ma la conduttrice ha già rivelato che anche nei prossimi gironi renderà omaggio al suo collega venuto a mancare venerdì scorso.