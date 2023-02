Bella Ma’ cancellato: Pierluigi Diaco, su Rai2 l’ultima intervista di Costanzo

Saltata la puntata di oggi del programma di Pierluigi Diaco: tv in lutto, morto Maurizio Costanzo

Ha lasciato tutti sgomenti la notizia arrivata qualche ora fa, relativa alla morte di Maurizio Costanzo. E’ uno dei lutti più gravi di sempre nel mondo dello spettacolo, essendo stato Maurizio uno degli inventori della televisione come la conosciamo oggi. E la scomparsa improvvisa di Costanzo ha causato anche alcune modifiche al palinsesto, come quella avvenuta nel pomeriggio di Rai2, dove Bella Ma’ non è andato in onda, venendo sostituito dal telefilm Un ciclone in convento. Proprio durante la messa in onda della serie tedesca, è passato più volte in sovraimpressione un avviso relativo alla modifica della programmazione, annunciando che poco più tardi Pierluigi Diaco sarebbe stato in video con la replica della sua ultima intervista fatta a Costanzo qualche anno fa a Io e Te, programma trasmesso per due estati nel primo pomeriggio di Rai1.

“Su Rai2 l’ultima intervista di Pierluigi Diaco al suo maestro”, l’annuncio passato in sovraimpressione

“La puntata di Bella Ma’ prevista per oggi è stata cancellata. Alle 16.20 su Rai2 andrà in onda l’ultima intervista che il conduttore ha fatto al suo maestro a Io e Te“ è quanto è apparso scritto sul secondo canale, come già detto durante la messa in onda di Un ciclone in convento. E l’intervista in questione, come annunciato, è stata regolarmente trasmessa. Curiosità: nel video Maurizio si è mostrato con la mascherina appesa all’orecchio destro, probabilmente non essendosi reso conto di non averla tolta del tutto. Io e Te è andato in onda nelle estati del 2019 e del 2020: avendo Maurizio la mascherina, deduciamo che l’intervista è stata fatta nella seconda edizione, appunto quella del 2020, ovvero la prima estate della pandemia.

Maurizio Costanzo a Io e Te: “C’è una conduttrice che è parente dei telespettatori…”

Nell’intervista, Maurizio Costanzo ha ripercorso con Pierluigi Diaco tanti momenti significativi della sua carriera, parlando anche di alcuni colleghi, come Mara Venier, sulla quale ha speso bellissime parole dicendo che per i telespettatori è come una parente, motivo per il quale la sua Domenica In va sempre molto bene in termini di ascolti. A proposito di Domenica In, ricordiamo che nella stagione 2015/2016 Maurizio (scomparso dopo una settimana di ricovero in una clinica) è stato il capoprogetto del programma, quell’anno condotto dalla coppia Paola Perego e Salvo Sottile, mentre in passato è stato il padrone di casa dello storico competitor, Buona Domenica, per tantissime edizioni.