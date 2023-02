Caterina Balivo, dolore per la morte di Costanzo: “Non ho potuto farlo”

Maurizio Costanzo e il ricordo struggente della conduttrice: “Volevo dirti tante cose”

La morte improvvisa e inaspettata di Maurizio Costanzo avvenuta venerdì scorso ha lasciato increduli e attoniti non solo amici e colleghi ma anche generazioni di spettatori cresciuti con i suoi programmi. Ed in queste ore anche Caterina Balivo ha voluto salutare il grande conduttore e giornalista esprimendo tutto il suo rammarico per non essere riuscito a ringraziarlo per le belle parole che lui aveva speso per lei sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui teneva una sua rubrica:

“Sono incredula… ti avevo cercato per ringraziarti del tuo regalo su Sorrisi. Volevo dirti che era uscito proprio il giorno del mio compleanno e tante altre cose. Caro Maurizio grazie di tutto.”

Caterina Balivo sconvolta: non ha fatto in tempo a ringraziare il conduttore scomparso

Sulla sua rubrica sul settimanale sopra citato Maurizio Costanzo aveva elogiato la conduttrice campana:

“Personalmente ho sempre ritenuto Caterina Balivo in grado di condurre programmi d’ogni genere e nel tempo ha guidato trasmissioni come L’anno che verrà e Detto Fatto.”

E poi ancora il marito di Maria De Filippi continuava: “Penso che negli ultimi anni la Balivo non abbia potuto condurre programmi televisivi dove mettere a buon fine la sua cordialità e simpatia senza mettere a buon fine la sua cordialità e simpatia tipica della Campania.” La conduttrice campana, quindi, sconvolta e incredula con delle storie instagram si è detta addolorata per la morte del giornalista, non ha potuto ringraziarlo a causa della improvvisa scomparsa. Il giornalista e conduttore ha lavorato, nonostante avesse dei piccoli problemi di salute da settimane, fino all’ultimo tanto che il giornalista di Libero Francesco Specchia, ospite ieri a Tv Talk ha svelato che circa due ore prima della morte si era occupato della sua rubrica di tv.

Futuro della conduttrice: fuori da Il cantante mascherato e Lingo a rischio chiusura

Nel frattempo il futuro in televisione di Caterina Balivo non è dei più rosei. La conduttrice campana, infatti, non è stata riconfermata nella giuria della quarta stagione de Il cantante mascherato che partirà a breve, show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Ed inoltre si vocifera anche che il suo quiz game su La7 Lingo-Parole in gioco sia a rischio chiusura anticipata e soprattutto non riconfermato per la prossima stagione televisiva. Di recente, invece, la conduttrice ha fatto un appello disperato per un’importante e tragica causa.