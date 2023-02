Diletta Leotta è in dolce attesa! Confermate le voci sulla gravidanza

La famosa conduttrice è veramente incinta: chi ha confermato il rumors

Da diversi giorni, sul web circolano le voci di una presunta gravidanza della famosa conduttrice Diletta Leotta. A scatenare il gossip è stato un indizio che non è di certo passato inosservato ai suoi numerosi fan, ovvero il pancino sospetto che ha mostrato sui social. A confermare che l’ex fidanzata di Can Yaman è in stato interessante è stato il portale The Pipol Gossip: “La conferma è arrivata proprio oggi dagli addetti ai lavori che collaborano con lei”. La 31enne quindi aspetta un figlio dal nuovo fidanzato Loris Karius, con cui sta insieme da novembre.



Il calciatore e l’ex fidanzata del noto attore turco diventeranno genitori: ecco quando

Dopo la fine della storia con Can Yaman, e la breve relazione con Giacomo Cavalli, la conduttrice Diletta Leotta ha trovato l’amore tra le braccia di Loris Karius. I due si sono conosciuti a Londra, e ormai da diversi mesi si mostrano insieme non sfuggendo neanche ai paparazzi. Dopo le presentazioni con le rispettive faiglie e aver festeggiato l’inizio del nuovo anno in Sicilia, la coppia può festeggiare per una bellissima notizia. Il portale The Pipol Gossip ha fatto chiarezza su un recente video postato dalla 31enne su Tik Tok, e che ha infiammato il web. Nelle ultime settimane ci sono stati i rumors su una gravidanza, e nessuno dei diretti interessati ha rotto il silenzio a riguardo. Finalmente l’indiscrezione ha trovato i suoi riscontri positivi: “La prossima estate diventerà mamma per la prima volta”.

La replica di Diletta Leotta alle critiche ricevute: “Voglio sentirmi libera”

La conduttrice e il calciatore quindi diventeranno genitori, anche se formano una coppia da quattro mesi. Nelle scorse ore la 31enne ha condiviso sul suo profilo Instagram un video che la ritrae felice con il difensore del Newcastle. Nel post non sfugge qualche critica dai tanti utenti della rete, indirizzata alla showgirl tra cui: “Tanto ora ti lasci pure con questo”. C’è chi invece ha ipotizzato che la conduttrice sia incinta: “Mamma e papà siete troppo belli”, “Ci devi dire qualcosa?”. Intanto l’icona della tv al settimanale F ha risposto a chi la prende di mira per gli uomini che sceglie di avere accanto: “Sono una passionale e voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero”. Ha anche precisato di non ascoltare i consigli della madre che le dice di andarci piano: “Ci devo sbattere la testa prima di fermarmi”.