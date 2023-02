Elena Sofia Ricci preoccupa: “Ricoverata d’urgenza, rischiato di morire”

Fiori sopra l’inferno, attrice protagonista spiazza: “Sono stata malissimo per colpa di un attacco di setticemia”

Ha deciso di sfogarsi sulle pagine dell’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, Elena Sofia Ricci. L’attrice, che lunedì sera sarà protagonista su Rai1 con una nuova fiction, ha raccontato di aver vissuto un momento molto difficile due anni fa:

“Sono stata malissimo per colpa di un attacco di setticemia, dovuto a un problema alla schiena che ho trascurato perchè ero sul set di Che Dio ci aiuti 6”.

Ha poi proseguito il suo drammatico racconto dichiarando:

“Mi sono ritrovata ricoverata d’urgenza, con dolori tremendi. Sono stata in ospedale un mese. Con tre ascessi, ho rischiato di morire”.

Ha ammesso di “aver avuto molta paura” in quell’occasione e ora sta cercando di non tirare più la corda e di rispettare il suo corpo e i suoi tempi di recupero, anche se per carattere è una persona molto attiva. In queste settimane infatti, oltre a essere protagonista su Rai1, è impegnata a teatro con la tournée “La dolce ala della giovinezza” e martedì scorso è stata ospite da Amadeus al Festival di Sanremo.



Elena Sofia Ricci svela sulla nuova fiction di Rai1: “Il mio personaggio dovrà combattere con dei mostri”

Nella nuova fiction di Rai1 Fiori sopra l’inferno l’attrice toscana veste i panni della profiler Teresa Battaglia.

“È una donna speciale con un passato doloroso, che ha un’attenzione particolare per l’infanzia violata”.

Questa la sua analisi sulla poliziotta. Ha raccontato che i dolori del passato hanno reso il suo personaggio “ruvido, spigoloso a tratti scostante”. La sua però sarà solo una “difesa dal dolore”, la sua dote più grande però è l’empatia, soprattutto con i bambini. Un’empatia che Teresa riuscirà ad avere anche con i serial killer su cui indagherà nella tre puntate della serie tv di Rai1. “Teresa dovrà lottare anche con i mostri dentro si sé, oltre che con quelli fuori”, ha rivelato. Malata di diabete, racconterà anche cosa vuol dire convivere con la malattia e con un inizio di Alzheimer.

Fiori sopra l’inferno, attrice racconta: “Per interpretare Teresa mi sono ispirata a mia madre”

Non è stato difficile per Elena Sofia Ricci, che di recente ha lanciato uno spoiler sulla nuova fiction di Rai1, vestire i panni di Teresa Battaglia: “Somiglia tanto a mia madre Elena, che non c’è più da quattro anni e mezzo, e quindi un po’ anche a me”. Ha raccontato di essersi ispirata a lei e di aver voluto in questo modo renderle omaggio.