Eleonora Daniele di sera, quale futuro per Storie Italiane? “Non lascerà”

Lunedì al via Storie di sera, Costanzo assicura: “La conduttrice non lascerà il mattino”

Si è parlato anche di Eleonora Daniele e del nuovo programma che condurrà in seconda serata su Rai1 da lunedì 20 febbraio sulle pagine di un recente numero del settimanale Nuovo, dove una lettrice della rivista nonché telespettatrice di Storie Italiane, ossia la signora Marta da Roma, ha scritto a Maurizio Costanzo, nella rubrica delle sue pagelle, chiedendogli il perchè della decisione della Rai di realizzare questo programma in seconda serata e non nascondendo il suo timore che, in futuro, la conduttrice lasci la sua trasmissione del mattino per lavorare solo in seconda serata. Fortunatamente le cose non andranno così: Costanzo ha infatti rassicurato Marta, sottolineando che Storie Italiane è un pilastro del mattino di Rai1 perciò andrà avanti indipendentemente da eventuali nuove edizioni di Storie di sera che si faranno magari nelle prossime stagioni.

“Eleonora Daniele mi piace molto”, una telespettatrice di Storie Italiane scrive a Costanzo

“Mi piace molto la conduttrice di Storie Italiane, seguo ogni mattina il suo programma ma adesso ho una preoccupazione: anche nella sua nuova trasmissione in seconda serata si occuperà di cronaca nera, perciò non vorrei che la Rai le togliesse il programma del mattino per collocarlo in seconda serata” sono state le parole della signora Marta. E la risposta di Maurizio Costanzo non si è fatta attendere:

E’ difficile capire cosa abbia in mente la Rai, ma escludo che l’intezione sia quella di spostare la Daniele solo alla sera, perchè la sua trasmissione del mattino è ormai un pilastro della programmazione di Rai1

ha detto. Maurizio ha poi sottolineato che il programma che Eleonora conduce tutte le mattine alle 10.00 ormai da tante stagioni, ha sempre avuto un seguito di pubblico molto importante, motivo per il quale non avrebbe alcun senso lo spostamento alla seconda serata. “La conduttrice rimarrà al suo posto, quello della sera è solo un esperimento” ha quindi concluso Costanzo.

Storie di sera slittato di due settimane: saltato l’appuntamento di lunedì 6 febbraio

E’ tutto pronto, quindi, per il debutto del nuovo programma di Eleonora Daniele, che sarebbe dovuto inizialmente partire lunedì 6 febbraio ma, a causa del terribile terremoto che ha devastato la Turchia e la Siria, quella sera Rai1 ha trasmesso un’edizione speciale del telegiornale. Lunedì scorso, invece, a causa dello speciale di Porta a Porta legato alle elezioni regionali del Lazio e della Lombardia, era già previsto non andasse in onda. Debutto fissato, perciò, a lunedì 20 febbraio: 6 le puntate previste.