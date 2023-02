The Voice Senior, i Ricchi e Poveri spiazzano: “Non abbiamo aspettative”

Scritto da Isabella Adduci , il Febbraio 24, 2023 , in The Voice

Angela dei Ricchi e Poveri: “Non abbiamo aspettative, facciamo ciò che ci piace e diverte”

Stasera andrà in onda la semifinale di The Voice Senior, il programma condotto su Rai1 da Antonella Clerici che piace a grandi e piccoli. La scorsa puntata sono terminate le Blind Auditions (audizioni al buio) e ogni coach ha dovuto scegliere i sei cantanti da portare in semifinale sui dodici selezionati. Non è stata una scelta facile per Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e i Ricchi e Poveri, new entry di quest’anno. Gli Angeli, come sono stati soprannominati dalla Clerici, hanno rilasciato un’intervista al RadiocorriereTv. Dice Angela su questa nuova avventura:

“Non abbiamo aspettative, noi facciamo le cose che ci piacciono e ci divertono. Naturalmente abbiamo progetti di lavoro e ci fa sempre piacere fare cose nuove. Nonostante abbiamo tanti anni di esperienza e gavetta, c’è sempre da imparare dagli altri”.

Per quanto riguarda le voci li colpiscono quelli che si emozionano mentre cantano perché ci mettono anima e cuore. Si può fare un’esibizione perfetta, dicono in coro, ma senza cuore non si arriva al pubblico. Le storie personali dei Senior contano al 50% per i Ricchi e Poveri anche se ritengono giusto conoscerle solo in puntata dopo averli ascoltati.

I Ricchi e Poveri svelano com’è il rapporto con gli altri coach: “Siamo affiatati”

Gli Angeli del famoso gruppo confessano di non essere sempre d’accordo sulle scelte da fare a The Voice Senior, a volte si danno anche le gomitate ma poi trovano un punto d’incontro. Ma com’è il rapporto con gli altri coach?

“Siamo affiatati, stiamo benissimo insieme. C’è affetto e stima. Quando ci giriamo verso il pubblico, facciamo due chiacchiere con gli altri coach e ci sembra di stare nel salotto di casa con gli amici”.

Subito dopo The Voice Senior partiranno per un tour in Australia e poi torneranno in sala d’incisione.

I Ricchi e Poveri e il successo: “Non recitiamo, sul palco siamo noi stessi”

I Ricchi e Poveri hanno scalato le classifiche nazionali e internazionali, le loro canzoni sono conosciute in tutto il mondo e cantate da grandi e piccoli, eppure sono rimasti umili e con i piedi per terra. Dice Angelo a riguardo: “Il pubblico percepisce la nostra complicità. Non recitiamo: sul palco siamo noi stessi”. L’appuntamento con la semifinale di The Voice Senior è per stasera alle 21:30 circa su Rai1. Come finirà lo scontro con Buongiorno mamma questa settimana (ecco gli ascolti della scorsa puntata)?