Al Bano, appello disperato: “Voglio Romina e Loredana sul palco con me!”

L’appello del cantante alle due donne più importanti della sua vita: “Le voglio sul palco con me”

In occasione dei suoi 80 anni il leone di Cellino San Marco sta preparando un grande show musicale all’Arena di Verona dove canterà i suoi brani più famosi insieme a grandi membri del mondo dello spettacolo come Gianni Morandi e Massimo Ranieri, con cui ha duettato insieme sul prestigioso palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv Al Bano ha espresso due desideri per quell’occasione per lui così speciale: “Vorrei sul palco Loredana Lecciso e Romina Power perché mi hanno fatto il regalo più bello ovvero i miei figli”.

Al Bano e l’evento all’Arena di Verona: “Vorrei che venisse dichiarata la pace tra Russia e Ucraina”

Evento sicuramente da non perdere quello che ci sarà nella splendida cornice dell’Arena di Verona con Al Bano protagonista insieme a tanti suoi colleghi che come lui hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Ebbene quello che lui sogna possa accadere è sicuramente il ricongiungimento tra la sua ex moglie Romina Power e l’attuale compagna Loredana Lecciso, anche perché entrambe gli hanno regalato i suoi amati figli, ma c’è anche un’altra cosa che amerebbe che si realizzasse ovvero la pace tra la Russia e l’Ucraina. Insomma, “gli anni 2000 stanno creando non pochi problemi a tutti noi” ha dichiarato Al Bano, e infatti sarebbe ora di voltare pagina e celebrare la pace tra i popoli, magari sotto lo stesso cielo della grande musica, la sua, ora che lo stanno sdoganando tutti.

Al Bano Carrisi, come fa a tenersi in forma? “Mai fumato e non mi sono mai drogato”

Arrivare alla veneranda età di 80 anni con il fisico di Al Bano non deve essere facile, e soprattutto avere la tempra che gli permette di andare ancora in giro per il mondo a fare concerti ed eventi di tutti i tipi. Ma qual è il suo segreto? “Non ho mai fumato e non mi sono mai drogato” aggiungendo che ha sempre fatto una vita sana, mangiato bene, con una dieta varia, e un buon bicchiere di vino che in tavola non può mai mancare. Poi quando i suoi numerosi impegni glielo permettono si concede delle lunghe passeggiate immerso nel verde dei suoi ulivi. Nella sua alimentazione non manca mai la frutta e la verdura di stagione, e ovviamente l’olio extravergine di oliva della sua amata terra, la Puglia.