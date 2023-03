Andrea Zelletta: “Evento che ci ha cambiati”, c’entrano Natalia e la figlia

Andrea e Natalia, perché hanno deciso di diventare genitori? “Un evento ha cambiato i nostri piani”

Quando era al GF Vip, Andrea Zelletta ha sempre parlato in toni entusiastici e romantici della sua fidanzata Natalia Paragoni, tanto che l’ha sempre considerata la futura mamma dei suoi figli, oltre che sua moglie. Però hanno sempre deciso di comune accordo di aspettare di avere un lavoro stabile e una sicurezza economica così da garantire alla prole un futuro degno. Poi “un evento ha cambiato i nostri piani” ha raccontato lui in un’intervista apparsa sull’ultimo numero del settimanale DiPiù Tv, ovvero sono andati in Madagascar, e vedendo tante famiglie, con tanti bambini, vivere felici con poco hanno deciso che per crescere una famiglia basta anche solo l’amore.

Natalia Paragoni, come ha scoperto di essere incinta? Il racconto del fidanzato

Per la gioia di tutti i fan Andrea Zelletta e Natalia Paragoni stanno aspettando un bambino, anzi, a essere più specifici è una bambina quella che lei metterà al mondo nel mese di agosto. Ma come ha scoperto di essere in dolce attesa? Ebbene a raccontarlo è stato il suo fidanzato, sempre nell’intervista rilasciata al settimanale citato poc’anzi, dicendo che era gennaio, lei aveva avuto il ciclo mestruale in maniera regolare, ma poi ha sentito subito una sensazione di peso nella pancia, e dopo aver fatto ben tre test è risultata incinta. La ginecologa le ha spiegato che può capitare di avere quelle che si chiamano false mestruazioni, che in realtà sono solo perdite di sangue, che ora naturalmente non ci sono più.

Andrea Zelletta frena sul matrimonio con Natalia: “Siamo concentrati sulla bambina”

Quando si esce da un contesto televisivo come quello di Uomini e Donne è normale per i fan chiedere a gran voce la convivenza, il matrimonio e i figli, d’altronde è la società a imporlo, no? Comunque per ora Andrea frena sul matrimonio con Natalia Paragoni, perché “siamo concentrati sulla bambina”; il nome non è stato ancora scelto al cento per cento perché sono ancora indecisi tra Ginevra, Diana o Alisya. Sono nomi che a loro piacciono, anche se non hanno un significato particolare, ma meglio così, dato che molti loro colleghi hanno chiamato i loro figli con nomi del tutto improponibili. Nel frattempo Andrea, che sente già la figlia come una superstar, ha inciso una canzone che la ha voluto dedicare con tutto il suo amore di papà che non vede l’ora di stringerla tra le braccia (hanno scoperto il sesso del bambino con una sorpresa a Verissimo).