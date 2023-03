Barbara d’Urso, rivelazione inaspettata a Pomeriggio 5: “Mistero su di me”

Pomeriggio Cinque, la conduttrice svela: “Forse sono nata nella stessa clinica in cui è ricoverato Jerry Calà”

E’ andata in onda anche oggi una nuova puntata del rotocalco pomeridiano di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. E nella prima parte della trasmissione la popolare presentatrice è tornata a parlare del suo collega e amico Calà, il quale ha avuto un infarto nei giorni scorsi facendo preoccupare un po’ tutti. Per tale ragione quest’ultima si è collegata direttamente con la clinica Mediterranea di Napoli in cui l’attore è ricoverato da giorni per parlare con uno dei dei medici che lo sta seguendo. Quest’ultimo ha tenuto a rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute che migliorano di giorno in giorno:

“Deve rimanere ricoverato comunque ancora qualche giorno…Verrà dimesso quando le condizioni sono tutte favorevoli…”

Poco prima di salutare il medico la presentatrice ha poi colto l’occasione per fare una confessione intima mai fatta prima. Cosa ha mai detto? Ha rivelato di credere, anche se non ha certezza alcuna, di essere nata proprio in quella clinica: “Credo di sapere, forse, che dovrei essere nata in quella clinica…”

Barbara d’Urso fa una confessione privata in diretta: “C’è una sorta di mistero sulla mia nascita”

Successivamente la presentatrice di Pomeriggio 5 ha anche rivelato che sulla sua nascita c’è comunque un velo di mistero perchè tutt’oggi ancora non è sicuro al 100% che sia venuta al mondo nella suddetta clinica:

“C’è una sorta di mistero…Spero però di scoprirlo prima o poi…Prima del mio trapasso fra moltissimi anni…”

La popolare conduttrice, che ieri è finita sotto accusa in diretta, ha quindi fatto presente ai suoi numerosi spettatori a casa sintonizzati su Canale 5 che in effetti spesso e volentieri si domanda se è vero o meno che è nata nella suddetta clinica di Napoli: “E’ una domanda che mi pongo da tanto tempo…” Riuscirà a scoprire l’arcano?

Jerry Calà e l’appello della popolare conduttrice: “Non siamo più ragazzini”

Tornando invece a parlare dell’attore colpito da un infarto si segnala che il medico che lo sta seguendo ha fatto un’altra rivelazione in diretta. Quest’ultimo non ha nascosto che il paziente vorrebbe tornare a casa già adesso, nonostante pochi giorni fa abbia affrontato un delicato intervento al cuore. Barbara d’Urso ha quindi voluto fare un appello all’attore pregandolo di stare ancora qualche giorno in clinica perchè è solo ed esclusivamente per il suo bene:

“Resta lì…Tanto qualche giorno in più non fa altro che bene alla salute per favore…Abbiamo un’età Jerry, non ci abbiamo più 18 anni quando ci siamo conosciuti capisci? Resta lì e segui quello che dicono i medici…”

La presentatrice di Pomeriggio Cinque ha poi ringraziato sentitamente il suo inviato ed il medico per la disponibilità data oggi. Finito questo blocco è poi passata a parlare della presunta veggente Gisella Cardia fino alla fine della diretta.