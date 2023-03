Eleonora Daniele, dolore immane a Storie Italiane: “Ti toglie l’anima”

La conduttrice di Storie Italiane provata: “Ho visto foto che tolgono l’anima, non le mando in onda”

E’ tornata sulla drammatica vicenda di Davide Ferrerio Eleonora Daniele nella puntata del suo programma andata in onda oggi, venerdì 24 marzo 2023, ospitando il fratello del ventenne bolognese che la sera dell’11 agosto dell’anno scorso, mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia in Calabria, a Crotone, città di sua nonna, è stato brutalmente aggredito e ridotto in fin di vita per uno scambio di persona. Tutto è accaduto a causa di un messaggio inviato da colui che era il vero bersaglio dell’aggressore, che ha fatto cadere inconsapevolmente il povero Davide in una sorta di tranello fatale. Ora quell’uomo, un trentunenne del posto, è stato imputato come gli aggressori materiali: l’accusa è di concorso anomalo in tentato omicidio. “E’ stato colpito con un tirapugni. Ho visto le foto di Davide in ospedale, in coma irreversibile… sono foto che ti tolgono l’anima e che non mando in onda” ha detto in diretta, visibilmente provata, la conduttrice.

Eleonora Daniele e la tragedia di Davide Ferrerio: “Abbiamo lottato tanto. Aggiornamento importantissimo”

“L’anima è stata tolta a tutta la famiglia di Davide” ha detto inoltre la conduttrice di Storie Italiane, programma che ha avuto un ruolo chiave nell’ultimo provvedimento preso da chi di dovere, appunto l’imputazione dell’uomo che ha indicato Davide all’aggressore facendogli credere che fosse stato lui ad insidiare sui social la fidanzatina minorenne: proprio la trasmissione del mattino di Rai1, infatti, ha svolto un’accurata ricostruzione di come si sono svolti i fatti quella sera, grazie alle immagini di una telecamera di videosorveglianza della banca, immagini che evidentemente si sono rivelate preziosissime per stabilire le responsabilità di colui che ora è il quinto indagato e che andrà dunque a processo. “Abbiamo lottato tanto, ora c’è questo importantissimo aggiornamento. Ci siamo occupati di questa vicenda anche a Storie di sera, il fratello di Davide è stato il nostro primo ospite” ha detto Eleonora a questo proposito.

Storie Italiane, il dolore della conduttrice: “Non voglio parlare neanche di follia…”

“E’ stato un gesto dettato dalla follia? No, non voglio parlare di follia altrimenti, in sede di processo, gli avvocati iniziano a puntare sull’incapacità di intendere e di volere […] Davide è stato massacrato senza neanche un futile motivo, non c’era nessun motivo” ha dichiarato, addolorata, Eleonora Daniele (che anche a Storie di sera qualche giorno fa ha raccontato due vicende terribili) appunto perchè il ragazzo che ora si trova in coma irreversibile non aveva alcuna colpa, non era lui il bersaglio di quella brutale aggressione.