Francesca Fialdini, esperienza incredibile: “Giorni di grande turbamento”

La conduttrice di Da noi a ruota libera ricorda l’incontro con il Papa

Non solo un legame speciale con tutti i suoi telespettatori. Francesca Fialdini è unita da un rapporto molto profondo con la Fede e nel corso di una intervista concessa al settimanale Credere ha colto l’occasione per raccontarsi a cuore aperto. Nei mesi scorsi la conduttrice originaria di Massa ha avuto un incontro specialissimo con Papa Francesco e ha colto l’occasione per raccontate come è andata, esternando le proprie sensazioni a riguardo. A gennaio il contatto con il Papa e la conduttrice originaria di Carrara ha ammesso a riguardo:

Tutte le volte che lo incontro sono sempre impacciatissima! L’ultima volta però mi sono limitata a stringergli la mano, con più forza del solito. Erano giorni di grande turbamento e ho voluto silenziosamente incoraggiarlo. Desideravo fargli sentire che eravamo lì per incoraggiarlo

le dichiarazioni della conduttrice alla rivista sull’incontro eccezionale.

Francesca Fialdini ricorda le esperienze passate: “Grande formazione umana”

Oggi la bravissima e bellissima Francesca Fialdini è una delle regine della domenica con il suo fortissimo talk Da noi a ruota libera. Ma la conduttrice toscana non dimentica niente di ciò che ha vissuto e ricorda sempre con grande piacere i suoi inizi professionali, dagli esordi con Radio Vaticana fino all’esperienza come inviata di A sua immagine: “Sono stati anni di grande formazione umana e professionale, dove ho incontrato colleghi che sono poi diventati amici importanti per la mia vita. A Radio Vaticana si respirava un clima di grande apertura, collaboravo con le persone più disparate” ha ricordato la Fialdini nel corso di una intervista rilasciata a Credere.

La presentatrice pronta a ospitare grandi nomi dello spettacolo

Come ogni domenica la sempre impeccabile Francesca Fialdini si appresta a vivere l’esperienza settimanale con Da noi a ruota libera. Il talk affidato alla conduttrice aprirà le porte a grandi ospiti nel corso della puntata di domani domenica 5 marzo. Tra i volti attesi ci sarà il bravissimo Lino Guanciale, pronto al ritorno in onda con il suo Commissario Riccardi, giunto alla seconda stagione. Spazio poi per l’attrice e mamma di Paolo Ciavarro, Eleonora Giorgi, che racconterà il suo legame con il compianto artista Lucio Dalla. Spazio anche per Fabrizio Biggio, spalla di Fiorello tutte le mattine con Viva Rai2 e tornato prepotentemente sulle scene dopo gli anni di successo con I Soliti idioti. Una puntata decisamente da non perdere quella con il talk del primo canale.