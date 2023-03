Lino Banfi e lo straziante addio alla moglie: “Attorno a me c’è il vuoto”

Oggi l’attore e sua moglie avrebbero festeggiato 61 anni di matrimonio

Si è molto parlato in rete nei giorni scorsi del lutto gravissimo che ha colpito Lino Banfi, la cui moglie Lucia è morta dopo una lunga malattia. E oggi, 1 marzo, sarebbe stato un giorno speciale per la coppia, che avrebbe festeggiato 61 anni di matrimonio, come riporta il settimanale DiPiùTV, su quale sono disponibili anche alcune dichiarazioni rilasciate dall’attore dopo la scomparsa della donna che ha amato per gran parte della sua vita: “Il dolore è alleviato dai meravigliosi ricordi di Lucia in oltre settant’anni trascorsi insieme. E’ stata lei, quando ero giovane, a convincermi a diventare attore […] Ora sento il vuoto attorno a me, senza di lei” sono state le parole toccanti di Lino.

“Avrei voluto morire con lei”, la confessione struggente dell’attore sulla moglie Lucia

Non ha mai nascosto, Lino Banfi, che avrebbe voluto morire assieme alla moglie Lucia, scomparsa una decina di giorni fa. “Ho detto anche al Papa che avrei voluto andarmene con lei” ha dichiarato l’attore, come riporta un articolo a lui dedicato, pubblicato sulla rivista citata nel paragrafo precedente, a firma del giornalista Francesco Cordella. E proprio Papa Francesco, dopo il lutto, gli ha inviato una lettera, che il settimanale ha pubblicato:

Caro fratello, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e a tutta la tua famiglia le mie condoglianze […] La fede in Cristo ti sostenga nel vivere questo momento di dolore

gli ha scritto il Pontefice, aggiungendo poi: “I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza e tu, Lino, sei il nonno dell’Italia intera”.

Lino Banfi emozionato per la lettera del Papa: “Non mi aspettavo di riceverla”

“Ho avuto il piacere di fargli visita più di una volta ma non mi aspettavo di ricevere una lettera da parte sua” ha dichiarato infine l’attore, sempre stando alle dichiarazioni riportate su DiPiùTV, rivista che ha pubblicato anche alcune foto del matrimonio di Lino Banfi e Lucia, avvenuto in Puglia, ma anche uno scatto risalente al 2012, anno in cui hanno festeggiato i cinquant’anni dalle nozze.

Ho voluto festeggiare alla grande le nozze d’oro, facendo quello che non abbiamo potuto fare il giorno del matrimonio

ha dichiarato inoltre in passato Lino ai microfoni di DiPiùTV. Si è spenta a causa dell’Alzheimer la moglie, e dopo la sua scomparsa l’attore ha affrontato anche il dolore per la morte di Maurizio Costanzo, andando anche ad omaggiarlo alla camera ardente.