“Sta soffocando”, Massimiliano Ossini e l’allarme lanciato a Unomattina

Unomattina, anteprima dedicata all’inquinamento dei mari: “La plastica sta soffocando gli oceani”

E’ sempre molto attento ai tempi che riguardano l’ambiente Massimiliano Ossini, che nell’ultima puntata di questa settimana del suo programma del mattino in onda su Rai1, trasmessa oggi, venerdì 31 marzo 2023, ha dedicato l’anteprima al problema, purtroppo sempre più grave, della plastica che invade i mari. “La plastica sta ormai soffocando i nostri mari e il suo peso è diventato insostenibile” ha spiegato, mentre la regia ha trasmesso alcune immagini a tema.

Sulla superficie degli oceani pare siano presenti 171mila miliardi di frammenti inquinanti

ha aggiunto subito dopo.

“2,3 milioni di tonnellate di plastica galleggiano sui nostri mari”, rivelazione choc del conduttore

“Tutta la plastica presente nei mari, pensate, pesa più di 2 milioni di tonnellate in totale” ha rivelato successivamente Massimiliano Ossini, spiegando inoltre che la plastica contamina ogni angolo degli oceani, anche gli angoli dei mari più profondi, dalle acque tropicali ai mari ghiacciati, minacciando la vita marina ma anche la salute umana e l’intera economia globale, causando inoltre la diffusione di microplastiche piccolissime, che sono particelle molto pericolose che inquinano i fondali marini. “Queste microplastiche successivamente si trasformano in cibo per i pesci e, inevitabilmente, diventano cibo anche per noi” ha detto in seguito, facendo quindi un appello:

Dobbiamo agire prima che sia troppo tardi per ridurre al minimo i danni ecologici, sociali ed economici per il nostro bellissimo pianeta.

Finita l’introduzione, Massimiliano Ossini (che ieri ha aperto parlando invece del malore del Papa) ha posto la domanda del giorno, ossia “Quanto tempo impiega una bottiglia di plastica a decomporsi?”, domanda alla quale ha dato una risposta assieme ad un suo ospite, il quale ha spiegato che una bottiglietta di plastica impiega centinana di anni per degradarsi.

Massimiliano Ossini ha concluso l’edizione 2023 di Linea Bianca: cosa andrà in onda da domani?

Unomattina a parte, ricordiamo che la settimana scorsa Massimiliano ha condotto l’ultima puntata di questa fortunata stagione di Linea Bianca, il programma del sabato pomeriggio di Rai1 dedicato al mondo della montagna. E da domani, in attesa della nuova edizione di Linea Blu, al posto di Linea Bianca il primo canale della Rai trasmetterà Sentieri-La strada giusta, con la conduzione di Lino Zani, Margherita Granbassi e Giulia Capocchi. Come il titolo fa ben capire, si tratta di un programma dedicato al tema del cammino: nel primo appuntamento i tre conduttori accompagneranno il pubblico sulle montagne dell’Aspromonte, in Calabria.