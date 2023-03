Massimiliano Ossini: “Vertigini, mi gira la testa”, ma non è come sembra

Unomattina, la gag del conduttore: “Mi gira la testa, ho la labirintite”, ma sta scherzando

Si è chiusa con uno spazio dedicato al liscio, il tradizionale ballo dell’Emilia Romagna, la puntata di Unomattina andata in onda oggi, venerdì 24 marzo 2023, dove il padrone di casa Massimiliano Ossini ha commentato i titoli di alcuni articoli di giornale, i quali hanno riportato la notizia della volontà, da parte della regione Emilia Romagna, di candidare il liscio a patrimonio dell’Unesco, idea appoggiata da diversi personaggi del mondo dello spettacolo come Iva Zanicchi, Morgan e Renzo Arbore. E per l’occasione in studio è arrivata una coppia di giovanissimi ballerini, i quali si sono ovviamente esibiti ma, sul finale della loro performance, Massimiliano osservandoli con attenzione ha detto scherzosamente: “A me già gira la testa”.

Massimiliano Ossini e la battuta fatta a Unomattina: “Ho la labirintite e le vertigini”

“Loro sono campioni italiani di danze folk” ha detto inoltre il conduttore di Unomattina, riferendosi ai due giovani ospiti che, nel frattempo, hanno continuato ad esibirsi, fino alla battuta che abbiamo anticipato nel primo paragrafo, ossia:

Mi gira la testa. Ho le vertigini, la labirintite.

Dopo la battuta, Ossini ha salutato ufficialmente i suoi ospiti, reduci dalla performance, con i quali ha continuato a scherzare dicendo: “Potreste far finta di avere un po’ il fiatone, per favore?”. Finita la breve chiacchierata con i due ballerini che, come abbiamo già detto, sono campioni italiani, Massimiliano ha rivelato:

Dietro casa mia ci sono addirittura campioni mondiali! Io abito ad Ascoli Piceno e i campioni di cui parlo si trovano a Grottammare

aprendo quindi un collegamento.

Da Unomattina a Linea Bianca: domani ultimo appuntamento del programma dedicato alla montagna

Quella di oggi è stata l’ultima diretta settimanale di Unomattina: Massimiliano Ossini tornerà quindi lunedì ma, come tutti i sabati, domani alle 14.00 sarà su Rai1 con la sua Linea Bianca, della quale andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione. Dalle anticipazioni riportate sulla pagina dedicata ai palinsesti sull’ultimo numero del settimanale DiPiùTV, scopriamo che l’appuntamento di domani del programma dedicato alla montagna sarà ambientato a Madesimo, in Lombardia, location celebre per le sue piste da sci e i paesaggi mozzafiato. Non sarà un addio, ovviamente, ma un arrivederci, perchè la trasmissione tornerà sicuramente nella prossima stagione tv, visto il successo che Massimiliano ha ottenuto e che ottiene quotidianamente anche con Unomattina, programma seguitissimo quest’anno, non a caso per il conduttore non mancano gli elogi dalla stampa.