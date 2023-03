Resta con me, cosa succederà tra Linda e Alessandro? Parla Chiara Celotto

L’attrice di Resta con me sul suo personaggio: “Il lavoro diventa la sua vita”

Cambio di programmazione per la fiction di Rai1 che stasera, domenica 26 marzo, in via del tutto eccezionale non andrà in onda. La sesta puntata, dunque, verrà recuperata domani, lunedì 27 marzo, come sempre in prima serata. E in attesa di scoprire cosa succederà Chiara Celotto si è raccontata sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui fa un’analisi interessante del suo personaggio, la poliziotta Linda Fiore, che proprio nella scorsa puntata è riuscita a conquistare il cuore di Alessandro Scudieri (Francesco Arca) con cui è stata insieme sul finire dell’episodio.

“Lei è un’ex tossicodipendente. E’ tosta e fragile nello stesso tempo, coraggiosa, empatica. Si appassiona al lavoro che diventa la sua vita”

dice l’attrice non sbilanciandosi dunque su ciò che succederà tra la poliziotta e il Vicequestore della Squadra Mobile di Napoli.

Chiara Celotto ammette: “Il mio personaggio è lontano da me”

C’è grande attesa per la sesta puntata di Resta con me (QUI le anticipazioni), soprattutto su come evolverà la situazione tra Linda e Alessandro dopo che sono stati insieme. Il Vicequestore Scudieri lascerà definitivamente la moglie Paola (Laura Adriani) oppure chiuderà con la poliziotta considerandola solo l’avventura di una notte? In attesa di scoprirlo l’attrice su questo ruolo che interpreta, durante l’intervista al settimanale sopracitato, dice:

“E’ un personaggio lontano da me ma, proprio per questo, l’ho amato fin da subito”.

L’attrice aggiunge poi che la poliziotta trova in Salvatore (Antonio Milo) un collega ma anche una figura paterna. Ricordiamo infatti che la poliziotta è stata salvata anni prima proprio da Salvatore che l’aveva trovata in overdose e si è preso cura di lei facendola disintossicare.

Non solo Linda Fiore: l’attrice è attualmente impegnata in un altro progetto

La carriera di Chiara Celotto inizia molto presto nel mondo dell’arte e dello spettacolo. L’attrice infatti ha iniziato danza a 5 anni e a 18 è entrata in una compagnia di ballo.

“Ma non volevo limitarmi al corpo ed è arrivata la recitazione”

racconta. Così nel 2015 si diploma all’Accademia L’arte nel Movimento e nel 2019 al Bellini Teatro Factory. Diverse le serie tv e i film in cui ha recitato da quel momento. E mentre adesso è tra i protagonisti di Resta con me l’attrice è anche nelle sale con il film “Mixed by Erry” con la regia di Sidney Sibilia dove si narrano le vicende di Enrico Frattasio, detto Erry, che negli anni ’80 fece fortuna grazie alle musicassette contraffatte vendute in Italia e all’estero.