Serena Bortone, imbarazzo tremendo: problema con il vestito in diretta

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone imbarazzata da Luca Tommasini: cos’è successo con il vestito

Imprevisto imbarazzante per Serena Bortone nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, mercoledì 22 marzo. La conduttrice infatti ha avuto dei problemi con il vestito che ha messo in risalto le sue forme causando anche le battute di Luca Tommasini. Andando con ordine, approfittando dell’intervista a Fabrizio Biggio, la conduttrice si è avvicinata all’affetto stabile Luca Tommassini, per ricreare la combriccola di Viva Rai2 con Fiorello. Una volta seduta però la sua maglia si è leggermente abbassata allargando lo scollatura. E tale particolare non è sfuggito al coreografo che ha lodato la conduttrice con delle battute che hanno imbarazzato non poco la Bortone che tra le risate si è coperta con i fogli degli appunti.

Serena Bortone imbarazzata da Luca Tommassini: problema con il vestito in diretta

La conduttrice di Oggi è un altro giorno è stata messa in imbarazzo dal coreografo che non le ha risparmiato simpatiche battute per le sue forme:

“Tu sei una donna dei buoni sentimenti e che sentimenti c’è Paola e Chiara qua, e guarda che poesie. Prima non l’avevo notato.”

A questo punto la conduttrice per uscire dell’evidente imbarazzo ha ammesso: “È tutta invidia è una vita che la gente me le invidia.” Scatenando la contro replica del coreografo: “Ma io non te le invidio. Io te le apprezzo.” Insomma nella puntata di oggi del talk pomeridiano di Rai1 c’è stato un divertente scambio di battute tra conduttrice e coreografo nato da un problema con il vestito della Bortone. Tutt’altro clima, invece, c’è stato ieri quando il cantante Don Backy ha scioccato e lasciato senza parole tutti con delle frasi ‘spietate’ sul suicidio di Luigi Tenco.

Oggi è un altro giorno, puntata di oggi: ricco parterre di ospiti

Gag e battute sul seno a parte, nella puntata di oggi del suo programma Serena Bortone ha avuto un ricco parterre di ospiti che è spaziato da Alda D’Eusanio, che ha rivelato di non aver avuto un buon rapporto con la madre e Fabbrizio Biggio passando poi per la politica e la cronaca e la notizia di queste ore che è l’eredità di Gina Lollobrigida ed i processi che non conseguono. È saltata, invece, per questioni di tempo l’ospitata di Denny Mendez. Continuano, inoltre, anche i rumors sul futuro della conduttrice Rai, pare infatti che il suo programma e la sua conduzione sarebbero a rischio nella prossima stagione televisiva e su questo nei giorni scorsi si è difesa.