Alberto Matano, tragica notizia: a La vita in diretta il suo dispiacere

La vita in diretta, il conduttore addolorato per la morte di una grande artista: “Se n’è andata la più grande”

Ha colpito e lasciato senza fiato tutti la morte di Tina Turner avvenuta ieri. La regina del rock si è spenta ad 83 anni dopo una vita dedicata ad esprimere valori e messaggi attraverso i suoi intramontabili brani. Ed anche Alberto Matano con la voce rotta e visibilmente commosso l’ha voluta ricordare e salutare per l’ultima volta. Nella puntata di oggi de La vita in diretta, infatti, nella seconda parte di trasmissione ha confessato:

“Quando è arrivata la notizia io ho provato qualcosa che non so spiegare se n’è andata la più grande, regina del rock e non solo.”

Alberto Matano colpito dalla morte di Tina Tunner: “Giusto renderle omaggio”

Subito dopo il doloroso ricordo, il giornalista e conduttore ha mandato in onda una breve clip riassuntiva della vita artistica e privata della grande artista. È morta Tina Turner, nata Anna Mae Bullock, vanta la definizione di ‘regina del rock and roll’ per una carriera lunga mezzo secolo, fu la prima donna e la prima artista afrostatunitense a finire sulla rivista Rolling Stones ed ha una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Nella sua vita però non sono mancati anche drammi e lutti, negli anni ’70 divorziò dal marito Ike Turner che denunciò per abusi fisici e psicologi mentre nel 2017 e nel 2022 ha perso i suoi due figli, il primo suicida ed il secondo malato di cancro. Anche nella sua carriera non sono mancati periodi buoi che ha sempre saputo superare ritornando sulla cresta dell’onda. Al termine della clip celebrativa il conduttore de La vita in diretta ha ammesso:

“È giusto renderle omaggio.”

Puntata di oggi de La vita in diretta: grandi ospiti per Alberto Matano

La puntata di oggi del talk di Rai1 è stata ricca di ospiti. Infatti hanno preso parte al cosidetto ‘tavolo pop’ Pierpaolo Pretelli, Federica Moro, Francesca Barra, Rocio Munoz Morales e Monica Leofreddi. Quest’ultima ha ricordato che lunedì 29 maggio tornerà in onda Ore 14 il programma pomeridiano di Rai2 condotto da Milo Infante e incentrato sui casi di cronaca nera di cui è una dei volti fissi. In queste settimane non è andato in onda per lasciare spazio al Giro d’Italia. Ieri, invece, il conduttore del talk di Rai1 è stato costretto a placare gli ospiti.