Anna Valle: “E’ stata dura, non lo nego”, ha deciso di non nasconderlo più

L’attrice di Luce dei tuoi occhi 2: “E’ stata dura quando i miei genitori hanno divorziato”

Gran finale stasera per la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno che ha appassionato i telespettatori sin dalla prima puntata. Stasera la verità verrà a galla e, finalmente, si scoprirà se Diana è davvero Alice, la figlia di Emma Conti venduta dal fratello 18 anni prima. Ci sarà una terza stagione della fiction? Finora i vertici di Mediaset non si sono ancora pronunciati ma sembra improbabile visto che il mistero di Alice, salvo soprese, verrà risolto stasera. La protagonista è Anna Valle che, nelle dichiarazioni riportate sul settimanale DiPiù, è tornata a parlare del divorzio dei suoi genitori quando aveva 13 anni. Prima vivevano tutti a Ladispoli, dopo la separazione l’attrice e la sorella più piccola si sono trasferite a Lentini, in Sicilia, con la mamma. Il fratello è partito volontario per la Marina Militare e il padre è rimasto a Roma. E’ stato un grande cambiamento che un po’ ha destabilizzato la famiglia Valle. Confessa l’interprete di Emma Conti:

“E’ stata dura, non posso negarlo. Con il tempo, però, ho capito quella scelta, l’ho metabolizzata”.

Anna Valle rivela: “Ecco cos’ho in comune con il mio personaggio di Luce dei tuoi occhi”

L’attrice siciliana è stata felice di interpretare un personaggio come Emma Conti perché, sotto alcuni aspetti, le assomiglia:

“Ho molte cose in comune con questo personaggio, una fra tutte: non chiedere mai aiuto a nessuno, cercare sempre e comunque di cavarsela da sola, di fare il possibile per raggiungere un equilibrio”.

Come Emma di Luce dei tuoi occhi anche Anna Valle è arrivata alla conclusione che, spesso, per diventare la persona che si è, si deve passare attraverso il dolore, lo sconforto. Ma quando, poi, si riesce a metabolizzare quel dolore si diventa più forti di prima.

L’attrice parla di un problema di salute: “Ho la colite cronica che si acutizza in certi periodi di stress”

Anna Valle ha raccontato più volte di avere un piccolo problema di salute: “Ho la colite cronica che mi ha fatto soffrire fin dall’adolescenza e che si acutizza in certi periodi di stress. Mi è capitato di avere fitte per sei ore di fila, un’esperienza tremenda”. Ora va meglio. L’appuntamento con l’ultima puntata di Luce dei tuoi occhi 2 è stasera alle 21:30 su Canale 5: Emma Conti scoprirà una verità davvero sconcertante.