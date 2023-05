E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici distrutta: “Attimi di dolore”

Antonella Clerici apre la puntata con la riflessione sul maltempo in Emilia Romagna: “Immagini terribili”

Sono ore drammatiche queste per gli abitanti dell’Emilia Romagna colpiti da piogge torrenziali che hanno provocato danni devastanti e costretto le persone a cercare riparo sui tetti. Per questo la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha voluto aprire la puntata di oggi, mercoledì 17 maggio, rivolgendo un pensiero proprio agli abitanti di quei luoghi. Dopo avergli mandato un grandissimo abbraccio e tutto il suo amore Antonella su ciò che sta succedendo in Emilia Romagna ha detto:

“Davvero sta vivendo degli attimi di dolore, attimi di preoccupazione. Avete visto delle immagini davvero terribili”.

Antonella ha poi aggiunto che spera e confida nel carattere meraviglioso degli abitanti di questa Regione affinché possano superare anche questa tragedia dovuta alla nuova ondata di maltempo.

Lo chef e la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno si stringono alla Regione colpita dall’alluvione

Dopo aver parlato dunque della tragedia che ha colpito l’Emilia Romagna e di una morte prematura Antonella Clerici ha dato il via vero e proprio alla puntata con le ricette del giorno. E il primo a fare il suo ingresso in studio è stato il siciliano Fabio Potenzano che ha preparato il latte fritto. Lo chef ha detto che anche in Sicilia c’è pioggia e allerta meteo e insieme ad Antonella hanno commentato il fatto che ormai le piogge non sono normali ma veri e propri alluvioni.

“E’ una roba incredibile quello che sta succedendo. E’ un vero disastro”

ha detto Antonella. Poi mentre preparava la ricetta dolce, che ha origini dalle preparazioni dei Conventi, Potenzano ha aggiunto: “Abbracciamo virtualmente tutti”.

Antonella Clerici promette compagnia e sorrisi a chi è costretto a casa e non mancano i momenti allegri

Sempre riferendosi alle popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia Romagna la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha detto che loro, la squadra del programma culinario di Rai1, farà quello che può. Ovvero tenere compagnia a chi è costretto a stare a casa e portare un po’ di buonumore nelle case dei telespettatori.

“Cerchiamo di distrarvi un po’, di cucinare insieme a voi, di sorridere e anche di parlare d’amore”

ha dunque detto Antonella. A tal proposito ha annunciato l’ospite di oggi, Selvaggia Lucarelli, che ha scritto un libro insieme al suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli. “Perché sapete che l’amore non è bello se non è litigarello” ha aggiunto la conduttrice di Rai1 prima di lasciare spazio ai cuochi.