Oroscopo Paolo Fox, I Fatti Vostri: classifica settimana 22-28 maggio

L’esperto di astri rivela l’andamento astrale della settimana

Inizia una nuova settimana e scatta l’appuntamento del pubblico di Rai2 con I Fatti Vostri. Salvo Sottile e Anna Falchi hanno presentato come sempre una nuova puntata del programma, dando spazio a cronaca, attualità e alle immancabili rubriche del format, tra le quali ovviamente non poteva mancare l’oroscopo di Paolo Fox. Il noto esperto di astri ha svelato la situazione astrale della settimana 22-28 maggio, partendo dai quattro segni collocati nei bassifondi della classifica:

SAGITTARIO: dovreste trovare nuovi stimoli, a voi piace fuggire ma c’è un rischio da considerare. Per ora avete dei dubbi ma che potrebbero essere risolti.

TORO: siete un po’ stanchi, ci vorrebbe un po’ di vacanza o qualcosa di bello. E’ una settimana in cui gli impegni pesano di più. Siete costruttivi e vi applicate, ma avete anche una parte Venere che governa il divertimento e il piacere.

PESCI: il Sole ha iniziato un transito particolare, alcune certezze sono venute meno. Siete passionali e vivete di emozioni, ma non privatevi di novità e consolatevi. Ritrovate tranquillità in questa settimana.

ACQUARIO: avete bisogno di fare delle cose nuove, per mettervi in mostra vi serve campo libero. Regolatevi nelle scelte.

I segni di mezzo secondo Paolo Fox

L’esperto di astri Paolo Fox è poi passato ad analizzare il secondo gruppo di segni, sempre nel corso del suo intervento a I Fatti Vostri da Salvo Sottile e Anna Falchi:

LEONE: ci sono delle piccole questioni da risolvere, cercate di capire cosa vi promettono sul lavoro. Il ritardo potrebbe essere dettato da situazioni esterne. Lottate per ritrovare la tranquillità, in amore aspettate prima di giudicare.

SCORPIONE: dite di sì a una persona solo se siete convinti. Giove in opposizione porta delle spese se ci sono dei guasti e dei danni, siete perplessi riguardo al futuro. Siete fortissimi, non abbiate paura di non farcela.

VERGINE: critiche motivate, ma voi siete forti. Alcune emozioni contrastanti, Saturno contro ma Giove è buono e sarete premiati da questo cielo, dovete lasciarvi andare. Voi non amate i rischi, ma voltando pagina si scoprono sempre capitoli nuovi.

ARIETE: potrete avere delle nuove soddisfazioni, non mettete troppo ai ferri corti l’amore perché qualche fastidio è dietro l’angolo.

I segni più fortunati a I Fatti Vostri

Infine Paolo Fox ha poi svelato, con grandi sorprese rispetto allo scorso week-end e all’ultima classifica della settimana, quali saranno i segni nella fascia alta per questa settimana 22-28 maggio:

CAPRICORNO: potete fare delle promesse e mantenerle, periodo buono con qualche tensione in amore, forse avete bisogno di tempo.

BILANCIA: vi sembrava che il destino fosse contro di voi, Venere transita nel segno e sentite di potercela fare, il destino non è contro di voi.

CANCRO: Venere transita nel segno, mostratevi positivi, amori in corso.

GEMELLI: periodo giusto per organizzare estate ed autunno, attenzione ai soldi, unico aspetto sottotono.